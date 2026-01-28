Στο χθεσινό επεισόδιο της σειράς ANT1, «Grand Hotel» είδαμε πως: Ο Πέτρος έμαθε πως η μάρτυρας για τη δολοφονία των προσφύγων έκανε πίσω και δεν θα καταθέσει. Ο Άρης, όμως, του είπε ότι είναι αποφασισμένος να λήξει αυτή την ιστορία και θα πάει ο ίδιος στην Πόλη να τη βρει και να τη μεταπείσει.

Ο Αλέξανδρος και η Σοφία έχασαν την γη κάτω από τα πόδια τους όταν αντίκρυσν μπροστά τους τον Πέτρο, ο οποίος τους απείλησε πως ήρθε να αποδώσει δικαιοσύνη. Η Αλίκη βρέθηκε σε τρομερή ανησυχία με την επιθετική στάση του Πέτρου προς όλους, καθώς φοβήθηκε ότι η οικογένειά της θα του κάνει κακό και θα τον χάσει ξανά. Πανικός ξέσπασε στο Grand Hotel λόγω της χολέρας. Ο Ρήγας μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο εκεί, όμως, περίμενε ο Διονύσης αποφασισμένος να ολοκληρώσει το σχέδιο εξόντωσής του.

Η Αλίκη ανοίγει την καρδιά της στον Πέτρο αλλά δεν θα του τα πει όλα

Στο νέο επεισόδιο της σειράς του Grand Hotel, απόψε στις 21:00 στον Ant1 θα δούμε πως: Η Αλίκη φοβάται για τη ζωή του Πέτρου, που δρα παρορμητικά διψασμένος για εκδίκηση, αλλά δεν καταφέρνει να τον συγκρατήσει. Ο Πέτρος εμφανίζεται προκλητικά στην τραπεζαρία του ξενοδοχείου και προκαλεί τη Σοφία και τον Αλέξανδρο με τη στάση του.

Ένας έντονος καβγάς της Δέσποινας με την Ελένη οδηγεί σε εξελίξεις που κόβουν κάθε ελπίδα του Νικόλα να τα ξαναβρεί με τη Δέσποινα. Η Μελίνα επισκέπτεται εξοργισμένη τον Χατζημήτρο, κατηγορώντας τον ότι την κατέστρεψε ολοκληρωτικά, αφού έχασε τη δουλειά και την αξιοπρέπειά της. Ο Άρης βρίσκει την Φιλίτσα στην Κωνσταντινούπολη, αλλά αυτή φοβάται να έρθει στην Ελλάδα για να καταθέσει. Η Κυβέλη καταλαβαίνει ότι ο Ρήγας βρίσκεται σε κίνδυνο, αφού έχει εξαφανιστεί από το νοσοκομείο και ψάχνει να τον βρει. Ο Ρήγας βρίσκεται στα χέρια του Διονύση. Εκείνος ολοκληρώνει το σχέδιό του, αποκαλύπτοντας στον Ρήγα το πραγματικό του όνομα και πως αυτός ήταν ο εραστής της γυναίκας του, Λυδίας. Μια μαύρη ορχιδέα ζωντανεύει το σκοτεινό παρελθόν του Ρήγα και ο Διονύσης είναι έτοιμος να τον σκοτώσει.

Sneak preview του αποψινού επεισοδίου:

Δείτε τις φωτογραφίες: