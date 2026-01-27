Σε αλλαγές στον προγραμματισμό του προχώρησε το Open λόγω της βαριάς ειδησεογραφίας της μέρας. Υπό την σκιά του σοκαριστικού τροχαίου στη Ρουμανία όπου επτά οπαδοί του ΠΑΟΚ έχασαν τη ζωή του, ο σταθμός αποφάσισε να μην μεταδοθεί η εκπομπή Real View και στη θέση του να μεταδοθεί ταινία.

Σημειώνεται ότι νωρίτερα με δήλωσή του στην ιστοσελίδα του ΠΑΟΚ, ο Ιβάν Σαββίδης , ιδιοκτήτης του Open, έκανε κάνει λόγο για ανείπωτη τραγωδία και τόνισε πως είναι συντετριμμένος.

Αναλυτικά στη δήλωσή του ο διοικητικός ηγέτης του «δικεφάλου του βορρά» αναφέρει τα εξής:

«Μία ανείπωτη τραγωδία χτύπησε σήμερα την πόρτα μας. Είμαι συντετριμμένος για την τόσο άδικη απώλεια νέων ανθρώπων, φιλάθλων της αγαπημένης μας ομάδας, που ταξίδευαν για να σταθούν δίπλα στον ΠΑΟΚ μας. Θρηνώ μαζί με τις οικογένειες και τα εκατομμύρια συμπατριωτών μας. Ο Θεός να αναπαύσει την ψυχή τους. Αυτά τα παιδιά, τα παιδιά του ΠΑΟΚ, είναι δικά μας παιδιά, είναι μέλη μιας μεγάλης οικογένειας. Kι εμείς κάνουμε τα πάντα για την οικογένειά μας και δεν αφήνουμε κανέναν μόνο».

«Είναι μια δύσκολη νύχτα για όλη την Ελλάδα, που πενθεί»

«Το Real View απόψε δεν θα μεταδοθεί. Είναι μια δύσκολη νύχτα για όλη την Ελλάδα, που πενθεί επτά νέα παιδιά, επτά αετόπουλα του ΠΑΟΚ. Η σκέψη μας είναι στις οικογένειές τους…», ανέφερε η ανακοίνωση της εκπομπής» ήταν το μήνυμα στον επίσημο λογαριασμό της εκπομπής στο Instagram.