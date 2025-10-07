Πέμπτη 3 Οκτωβρίου με γεμάτο πρόγραμμα σε τένις και μπάσκετ, με κορυφαία ονόματα και ελληνικές παρουσίες να πρωταγωνιστούν. Στη Σαγκάη, το βλέμμα στρέφεται στον Νόβακ Τζόκοβιτς που αντιμετωπίζει τον Ζάουµε Μουνάρ, ενώ νωρίτερα στο κορτ μπαίνουν οι Γκάμπριελ Ντιάλο, Ζίζου Μπεργκς, Τζοβάνι Μπέτσι Περικάρ και Χόλγκερ Ρούνε. Το απόγευμα συνεχίζεται η δράση με το WTA της Γουχάν.

Στο μπάσκετ, η βραδιά ανήκει στις ελληνικές ομάδες: ο Προμηθέας υποδέχεται τη Χαϊδελβέργη για το Basketball Champions League, ο Πανιώνιος δοκιμάζεται στην έδρα της Ουλμ για το Eurocup, ενώ η ΑΕΚ αντιμετωπίζει στη Ρίγα την τοπική ομάδα για το BCL. Ένα πρόγραμμα που υπόσχεται έντονες συγκινήσεις για κάθε φίλαθλο.

Αναλυτικά το πρόγραμμα

07:30 COSMOTE SPORT 6 HD Γκάμπριελ Ντιάλο – Ζίζου Μπεργκς Σαγκάη τένις

09:30 COSMOTE SPORT 6 HD Τζοβάνι Μπέτσι Περικάρ – Χόλγκερ Ρούνε Σαγκάη τένις

13:30 COSMOTE SPORT 6 HD Ζάουµε Μουνάρ – Νόβακ Τζόκοβιτς Σαγκάη τένις

15:30 COSMOTE SPORT 6 HD Βαλεντίν Βατσερό – Τάλον Γκρίκσπουρ Σαγκάη τένις

16:00 Novasports 6HD WTA 1000 Γουχάν τένις

19:00 Novasports Start Νεπτούνας Κλαϊπέντα – Κλουζ Eurocup

19:00 COSMOTE SPORT 5 HD Προμηθέας – Χαϊδελβέργη FIBA Basketball Champions League

20:00 Novasports Prime Ουλμ – Πανιώνιος Eurocup

20:00 Novasports 4HD Μπεσίκτας – Λόντον Λάιονς Euroleague

21:00 COSMOTE SPORT 4 HD Ρίγα – ΑΕΚ FIBA Basketball Champions League