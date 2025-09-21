Η επιτυχημένη σειρά του MEGA, «Η γη της ελιάς», επιστρέφει απόψε στις 21:00. Ο Ε’ κύκλος επεισοδίων έρχεται γεμάτος ένταση, πάθος και ηθικά διλήμματα. Οι ήρωες βαδίζουν ανάμεσα στο φως και στο σκοτάδι, καθώς παλιές πληγές ανοίγουν ξανά, οι ισορροπίες διαταράσσονται και η νέα πραγματικότητα απαιτεί δύσκολες αποφάσεις. Οι σχέσεις δοκιμάζονται, οι συμμαχίες μεταβάλλονται και κάθε επιλογή αφήνει το αποτύπωμά της σε ένα τοπίο που αλλάζει διαρκώς.

Η συνέχεια της ιστορίας, στο πρώτο επεισόδιο…

Όλοι έχουν παγώσει με τον γάμο που δεν έγινε. Ο Στάθης λαμβάνει ένα μήνυμα από τονΜιλτιάδη όπου του αποκαλύπτει ότι είδε τη Βασιλική με άλλον. Στη συνέχεια, ζητάει εξηγήσεις από την κόρη του, αλλά εκείνη δεν λέει την αλήθεια. Στο μεταξύ, ο Λυκούργος αποκαλύπτει στη Χάιδω τα πάντα για τη σχέση του Στέφανου και της Βασιλικής. Η Χάιδω θυμώνει πολύ με τη Βασιλική και πλέον δεν σκοπεύει να της χαριστεί.

Οι φιλοξενούμενοι από την Κρήτη έρχονται σε δύσκολη θέση από τις εξελίξεις, αλλά η είδηση που μαθαίνουν από τον Μανώλη για το μωρό που βρέθηκε στην πόρτα τους, στα Χανιά, θα τους υποχρεώσει να επιστρέψουν άρον – άρον. Εκεί, η Αλεξάνδρα θα έρθει αντιμέτωπη με μια πληροφορία που θα την ταράξει πολύ και θα τη γυρίσει σε μια πολύ οδυνηρή μνήμη για την οικογένεια των Ρουσσάκηδων.

Η Αθηνά καβγαδίζει άγρια με τον Τζον και του ζητά διαζύγιο. Αργότερα, η Φιλιώ της αποκαλύπτει ότι τα ύποπτα τηλεφωνήματα του Τζον είχαν αποδέκτη την Ιουλία κι έτσι πηγαίνει να την αντιμετωπίσει κατά πρόσωπο. Η αστυνομία ψάχνει για την Άννα και τον Αποστόλη, χωρίς κανείς να γνωρίζει τη φρίκη που υπομένει εκείνη στα χέρια των βιαστών της. Εν τω μεταξύ, η Άννα αρπάζει ένα όπλο και σκοτώνει τους βασανιστές της.

Σκηνοθεσία: Αντρέας Γεωργίου

Σενάριο: Βάνα Δημητρίου

Με τον Γιώργο Παρτσαλάκη

Πρωταγωνιστούν: Πασχάλης Τσαρούχας, Αντιγόνη Κουλουκάκου, Αντωνία Χαραλάμπους, Έλενα Χριστοφή, Βαρβάρα Λάρμου, Ιφιγένεια Τζόλα, Στέφανη Χαραλάμπους, Γιάννης Κρητικός, Αλέξανδρος Μαρτίδης, Λουκία Βασιλείου, Μάριος Μαριόλος, Θεοφίλης Πασχάλης, Μίλτος Χαρόβας, Ειρήνη Τάσσου, Κωνσταντίνος Χειλάς, Στέλλα Κωστοπούλου, Ντένια Ψυλλιά, Βίκυ Διαμαντοπούλου, Ντόρις Κυριακίδου,

Ευφροσύνη Κουτσουβέρη, Αλεξάνδρα Ντούνη.

Μιχάλης, ο Στέφανος Μιχαήλ

Στον ρόλο της Κούλας, η Χριστιάνα Αρτεμίου

Τζον, ο Απόστολος Γκλέτσος

Συμβολαιογράφος, ο Μάξιμος Μουμούρης

Και οι: Στέλα Φυρογένη, Κούλλης Νικολάου, Βάσια Παναγοπούλου, Μάριος Αθανασίου

Φιλική συμμετοχή, Άντζελα Γκερέκου.

Στον ρόλο της Μαργαρίτας, η Λυδία Κονιόρδου.

Αλεξάνδρα, η Πέμη Ζούνη.

Στέφανος, ο Αντρέας Γεωργίου.

Guest star, Μάρω Κοντού.

Ανδρέας Βαρώτσος, ο Γρηγόρης Βαλτινός.

Και ο Χρήστος Χατζηπαναγιώτης.

Εκτέλεση Παραγωγής: MAKE IT PRODUCTIONS

Παραγωγή: ALTER EGO MEDIA S.A. – MEGA

#GiTisElias