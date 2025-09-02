Οι επιλογές στο Netflix το Σεπτέμβριο είναι ποικίλες: σειρές που καθηλώνουν, ταινίες που συναρπάζουν και ντοκιμαντέρ που ρίχνουν φως σε απρόσμενες πτυχές της ζωής αγαπημένων προσωπικοτήτων.

Από το δεύτερο μέρος της δεύτερης σεζόν του «Wednesday» μέχρι το αστυνομικό δράμα «Black Rabbit» και το ντοκιμαντέρ για τον Charlie Sheen, ο πρώτος μήνας του φθινοπώρου έρχεται στο Netflix γεμάτος streaming επιτυχίες που δεν πρέπει να χάσετε.

Wednesday

Ο Σεπτέμβριος στο Netflix ξεκινά δυναμικά, χάρη στο δεύτερο μέρος της δεύτερης σεζόν του «Wednesday», που κυκλοφορεί στις 3 Σεπτεμβρίου. Το απόλυτο hit του streaming δεν χρειάζεται συστάσεις: το πρώτο μισό της σεζόν συγκέντρωσε 50 εκατομμύρια προβολές παγκοσμίως, σπάζοντας ρεκόρ για αγγλόφωνη σειρά στην πρώτη εβδομάδα προβολής.

Το δεύτερο μέρος ξεκινά με το επεισόδιο «Hide and Woe Seek», φέρνοντας ξανά στη δράση την αγαπημένη μας ηρωίδα μετά την απρόσμενη απομάκρυνσή της από τον Tyler.

aka Charlie Sheen

Στις 10 Σεπτεμβρίου, το Netflix παρουσιάζει ένα ντοκιμαντέρ για τον Charlie Sheen που σίγουρα θα κυριαρχήσει στις συζητήσεις στο διαδίκτυο. Το ντοκιμαντέρ σε δύο μέρη, «aka Charlie Sheen», παρουσιάζει τη ζωή και την καριέρα του άλλοτε αμφιλεγόμενου σταρ των ταμπλόιντ.

Από τα επαγγελματικά ύψη μιας λαμπρής καριέρας στον κινηματογράφο και την τηλεόραση, μέχρι τα σκοτεινά χρόνια της δημόσιας κατάρρευσης με το περίφημο «αίμα τίγρης», η σειρά καταγράφει τελικά το ταξίδι του προς τη νηφαλιότητα και μια επίφαση κανονικότητας.

Στο ντοκιμαντέρ συμμετέχουν η πρώην σύζυγος Denise Richards, η Heidi Fleiss, ο Jon Cryer, ο Sean Penn, ο Ramon Estevez, η Brooke Mueller και ο Chris Tucker. Το ντοκιμαντέρ είναι του Andrew Renzi, ο οποίος σκηνοθέτησε τη σειρά ντοκιμαντέρ της Netflix Pepsi, Where’s My Jet?

Black Rabbit

Το μεγάλο αστυνομικό δράμα του Netflix για αυτό το μήνα είναι το «Black Rabbit», με πρωταγωνιστές τους Jason Bateman και Jude Law, που κάνει πρεμιέρα στις 18 Σεπτεμβρίου.

Η σειρά αφηγείται την ιστορία δύο αποξενωμένων αδελφών που επανασυνδέονται όταν ο προβληματικός αδελφός (Bateman) φέρνει το χάος που τον ακολουθεί και απειλεί το επιτυχημένο νυχτερινό κέντρο διασκέδασης του άλλου αδελφού.

Τη σειρά έχει γράψει ο Zach Baylin, ο σεναριογράφος της εξαιρετικής ταινίας του Justin Kurzel με πρωταγωνιστή τον Law, «The Order». Ανάμεσα στο καστ οι Cleopatra Coleman, Amaka Okafor, Sope Dirisu, Dagmara Domińczyk, Chris Coy, Abbey Lee, Odessa Young και τον βραβευμένο με Όσκαρ Troy Kotsur.