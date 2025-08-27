Το Exathlon κάνει πρεμιέρα την Κυριακή 31 Αυγούστου στις 21:00 με παρουσιαστή τον Γιώργο Καράβα και φέρνει στις οθόνες μας τις πιο θεαματικές δοκιμασίες μέσα από τη συχνότητα του ΣΚΑΪ. Είκοσι αθλητές και αθλήτριες σε επικές αναμετρήσεις.

Δύο μόνο θα καταφέρουν να κερδίσουν την πρώτη θέση και να αναδειχθούν κορυφαία αθλήτρια και κορυφαίος αθλητής του πρώτου Exathlon της Ελλάδας. Δύο ομάδες, δύο χρώματα, ένας στόχος: η νίκη. Οι Μπλε και οι Πορτοκαλί είναι έτοιμοι να μας προσφέρουν θεαματικές στιγμές και μεγάλες συγκινήσεις!

Δείτε το τρέιλερ: