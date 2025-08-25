Ένα συγκλονιστικό διήμερο UEFA Champions League έρχεται στο MEGA και το MEGA NEWS.

Την Τετάρτη 27 Αυγούστου, στο Ντα Λουζ της Λισαβόνας, η Μπενφίκα του Βαγγέλη Παυλίδη φιλοξενεί τη Φενέρμπαχτσε του Ζοζέ Μουρίνιο με έπαθλο την πρόκριση στη League Phase του UEFA Champions League. Το 0-0 του πρώτου αγώνα καθιστά την αναμέτρηση θρίλερ και τα προγνωστικά τουλάχιστον επίφοβα.

Την κρίσιμη αναμέτρηση περιγράφει στις 22:00 ο Αντώνης Κατσαρός στο MEGA. Αμέσως μετά, η καθιερωμένη post-game εκπομπή παρουσιάζει το πανόραμα της League Phase, με τις επτά τελευταίες ομάδες που θα πάρουν το εισιτήριο. Δείτε όλες τις αναμετρήσεις των playoffs, τρισδιάστατη ανάλυση, σχόλια και ρεπορτάζ. Παρουσιάζει ο Παναγιώτης Περπερίδης. Σχολιάζουν ο Αντώνης Καρπετόπουλος και ο Μένιος Σακελλαρόπουλος. Στην τρισδιάστατη ανάλυση ο Δημήτρης Θεοδωρόπουλος.

Την Πέμπτη 28 Αυγούστου παίρνει σειρά το MEGA NEWS που φέρνει στο σπίτι σας τη μεγάλη ώρα του Ολυμπιακού, που επιστρέφει στα αστέρια. Από τις 18:55, η κλήρωση της League Phase ζωντανά από το Μόντε Κάρλο, για να μάθουμε τους αντιπάλους των πρωταθλητών Ελλάδας και όλα τα μεγάλα ντέρμπι.

Αμέσως μετά την κλήρωση, η βραδιά θα συνεχιστεί με εκπομπή, όπου θα παρουσιαστούν αναλυτικά τα προφίλ των ομάδων, αλλά κυρίως πρωταγωνιστές του Ολυμπιακού θα σχολιάσουν τη συναρπαστική σεζόν που έρχεται. Ζωντανά από το Μόντε Κάρλο, ο Γιώργος Μαζιάς μεταφέρει τον παλμό.

Την κλήρωση περιγράφουν ο Παναγιώτης Περπερίδης και ο Αντώνης Καρπετόπουλος.