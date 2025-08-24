Με συνέπεια, αξιοπιστία και αφοσίωση, ο Νίκος Ευαγγελάτος κατέκτησε την εμπιστοσύνη εκατοντάδων χιλιάδων πολιτών και έκανε το «Live News» καθημερινή συνήθεια, στην κορυφή της τηλεθέασης.

Από σήμερα Δευτέρα 25 Αυγούστου, στις 15:40, στο MEGA, το «Live News» επιστρέφει πιο ισχυρό, πιο επίκαιρο και πιο ανανεωμένο από ποτέ. Διατηρώντας τη γνώριμη πλέον ταυτότητά του και παραμένοντας συντονισμένο με τις απαιτήσεις της εποχής συνεχίζει να καινοτομεί.

Με τα πρωτοποριακά AR γραφικά -σήμα κατατεθέν της- η εκπομπή ενισχύει την παρουσίαση της είδησης, καθιστώντας την πιο κατανοητή, άμεση και οπτικά καθηλωτική για τον τηλεθεατή.

Η επιτυχία δεν ήταν ποτέ δεδομένη. Ο Νίκος Ευαγγελάτος κατέστησε την ενημέρωση καθημερινή συνήθεια για εκατοντάδες χιλιάδες πολίτες και η διαχρονική εμπιστοσύνη του κοινού έγινε δύναμη που του εξασφάλισε την απόλυτη κυριαρχία στην τηλεθέαση, με ρεκόρ επιδόσεων, γιατί το «Live News» δεν ακολουθεί την επικαιρότητα, δίνει τον ρυθμό στις εξελίξεις.