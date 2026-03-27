Μια αποκαλυπτική και ιδιαίτερα προσωπική εξομολόγηση έκανε ο Μάνος Νιφλής, μιλώντας για την πρώτη γνωριμία του με τη σύζυγό του, Ελισάβετ Μουτάφη, η οποία –όπως παραδέχτηκε– δεν ξεκίνησε με τον καλύτερο τρόπο.

Ο δημοσιογράφος, σε συνέντευξή του στην εκπομπή «Super Κατερίνα» του Alpha, θυμήθηκε το πρώτο τους ραντεβού, αποκαλύπτοντας ότι είχε φτάσει στο σημείο να θέλει να αποχωρήσει λόγω της συμπεριφοράς της ηθοποιού.

Όπως περιέγραψε ο ίδιος, η πρώτη τους συνάντηση έγινε σε παρέα και όχι μόνοι, ωστόσο η στάση της Ελισάβετ Μουτάφη τον ξάφνιασε αρνητικά.

«Τη δεύτερη φορά που βρεθήκαμε για φαγητό, έχει παραδεχτεί και η ίδια ότι ήταν αγενέστατη. Είτε ήταν εκεί είτε δεν ήταν, συμπεριφερόταν με έναν τρόπο περίεργο. Ήμουν έτοιμος να σηκωθώ να φύγω. Μας έσωσε ένας φίλος που πρότεινε να πάμε όλοι μαζί για ποτό. Άθλια συμπεριφορά», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο Μάνος Νιφλής εξήγησε πως η Ελισάβετ Μουτάφη είχε παραδεχτεί αργότερα ότι δεν βρισκόταν σε καλή ψυχολογική κατάσταση εκείνη την περίοδο, κάτι που επηρέασε τη συμπεριφορά της.

Με τον χρόνο, η εικόνα αυτή άλλαξε πλήρως, με τον δημοσιογράφο να μιλά με τα πιο θερμά λόγια για τον χαρακτήρα της συζύγου του.

«Η Ελισάβετ είναι ίσως το πιο καλοπροαίρετο πλάσμα που υπάρχει. Σε βαθμό που μπορεί να εκνευρίσει, γιατί πάντα προσπαθεί να δικαιολογήσει τους άλλους, ακόμα και σε καταστάσεις που εγώ διαφωνώ», ανέφερε.

Παρά τις μικρές διαφωνίες τους, ο ίδιος τόνισε πως αυτό το στοιχείο της προσωπικότητάς της είναι τελικά και εκείνο που αγαπά περισσότερο.