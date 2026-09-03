Δύο μήνες μετά τον πολυσυζητημένο γάμο της Τέιλορ Σουίφτ και του Τράβις Κέλσι στο Madison Square Garden, ένας από τους ανθρώπους που βρέθηκαν εκεί αποκαλύπτει άγνωστες μέχρι σήμερα λεπτομέρειες από τη μεγάλη βραδιά.

Το ζευγάρι παντρεύτηκε στις 3 Ιουλίου μπροστά σε περίπου 1.000 καλεσμένους, όμως μέχρι σήμερα δεν έχει διαρρεύσει ούτε μία φωτογραφία από την τελετή. Η απόλυτη μυστικότητα θεωρείται αποτέλεσμα των αυστηρών μέτρων ασφαλείας που είχαν λάβει οι δυο τους.

Σύμφωνα με αυτόπτη μάρτυρα που μίλησε στο Page Six, η Σουίφτ εμφανίστηκε στην τελετή κατεβαίνοντας προς τον χώρο του γάμου από τον έκτο όροφο της αρένας, σε ένα σημείο που υπό κανονικές συνθήκες φιλοξενεί ένα περίπτερο με φαγητό και ποτά.

Για τη δεξίωση, η τραγουδίστρια άλλαξε και φόρεσε ένα πιο κοντό φόρεμα, ενώ το πάρτι πραγματοποιήθηκε στην άλλη πλευρά του γηπέδου. Εκεί είχε κατασκευαστεί ένα εντυπωσιακό «κάστρο» για την τελετή.

«Ο χώρος όπου έγινε η τελετή ήταν κάπως μικρός. Άφησαν το υπόλοιπο στάδιο ανοιχτό, ώστε ο κόσμος να μπορεί να περιφέρεται και να κάθεται», ανέφερε η πηγή. Οι καλεσμένοι είχαν στη διάθεσή τους χώρους για να καθίσουν, σταθμούς με φαγητό, μπαρ, ακόμη και παιχνίδια λούνα παρκ.

«Ήταν πραγματικά ένα θέαμα», είπε χαρακτηριστικά ο αυτόπτης μάρτυρας.

Τα ιδιαίτερα κοκτέιλ και το καραόκε

Οι καλεσμένοι δοκίμασαν τρία ειδικά κοκτέιλ, τα οποία είχαν δημιουργηθεί για τη βραδιά: «The Gym Teacher», «The English Teacher» και «The T&T».

Κάθε ποτό είχε και τον δικό του ιδιαίτερο κύβο πάγου. Το «The T&T», που βασιζόταν στην τεκίλα, σερβιριζόταν με πάγο σε σχήμα ποτηριού για σφηνάκι, ενώ στο «The English Teacher» υπήρχε κρυμμένο ένα λουλούδι.

Παρότι το κοινό δεν έχει δει μέχρι σήμερα ούτε μία εικόνα από τον γάμο, η βραδιά καταγράφηκε από πολλά συνεργεία με κάμερες. «Είχαν ανθρώπους με κάμερες να τρέχουν παντού, οπότε πρέπει να υποθέσω ότι κάποια στιγμή θα κυκλοφορήσει κάτι», ανέφερε η πηγή, εκφράζοντας την ελπίδα ότι η Σουίφτ μπορεί να κυκλοφορήσει ακόμη και ένα ειδικό πρόγραμμα στο Netflix.

«Ελπίζω να κάνει ένα special στο Netflix ή κάτι τέτοιο, γιατί δεν μπορώ καν να σας περιγράψω πώς ήταν. Ένιωθες σαν να βρίσκεσαι σε κινηματογραφικό πλατό». Σε αντίθεση με πληροφορίες άλλων μέσων ότι στη διάρκεια της βραδιάς τελείωσε η σαμπάνια, η συγκεκριμένη πηγή υποστηρίζει ότι το αφρώδες κρασί, και συγκεκριμένα η Ace of Spades του Jay-Z, έρεε άφθονο όλο το βράδυ.

Αργότερα, η ίδια η Σουίφτ ανέβηκε στη σκηνή και κάλεσε ορισμένους από τους διάσημους φίλους της να τραγουδήσουν καραόκε. Ο Ed Sheeran αρνήθηκε την πρόσκληση, όμως στο μικρόφωνο πήραν τη θέση τους η Stevie Nicks, η Avril Lavigne και ο Paul McCartney.

Η Σουίφτ αποχώρησε περίπου τα μεσάνυχτα, όμως το πάρτι συνεχίστηκε. Ο DJ κράτησε τους καλεσμένους στην πίστα μέχρι τις 4 τα ξημερώματα.

Η σχέση της Σουίφτ και του Κέλσι ξεκίνησε το καλοκαίρι του 2023, όταν ο παίκτης των Kansas City Chiefs είχε αποκαλύψει ότι προσπάθησε, χωρίς επιτυχία, να γνωρίσει την τραγουδίστρια όταν εκείνη εμφανίστηκε στο Κάνσας Σίτι στο πλαίσιο της Eras Tour.

Το ζευγάρι ανακοίνωσε τον αρραβώνα του τον Αύγουστο του 2025 και, οκτώ εβδομάδες πριν από τη δημοσίευση του ρεπορτάζ, μετέτρεψε το Madison Square Garden για τον γάμο του, καταφέρνοντας παράλληλα να διατηρήσει απόλυτη μυστικότητα.