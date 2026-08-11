Η Ιωάννα Τούνη επέλεξε φέτος να γιορτάσει τα γενέθλιά της μακριά από την Ελλάδα, σε έναν από τους πιο εντυπωσιακούς προορισμούς του κόσμου. Η γνωστή influencer και επιχειρηματίας έκλεισε τα 33 της χρόνια στις 10 Αυγούστου και ταξίδεψε στις Μαλδίβες, συνδυάζοντας τη σημαντική αυτή ημέρα με διακοπές δίπλα σε αγαπημένα της πρόσωπα.

Στο πλευρό της βρίσκονται ο γιος της, Πάρης, ο σύντροφός της, Δημήτρης Σπυριδωνίδης, αλλά και στενοί φίλοι της, με τους οποίους μοιράζεται στιγμές χαλάρωσης στον εξωτικό προορισμό.

Ξεχωριστή θέση στις ευχές που δέχθηκε είχε εκείνη του συντρόφου της, Δημήτρη Σπυριδωνίδη, ο οποίος θέλησε να της ευχηθεί και δημόσια μέσα από τον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, δημοσιεύοντας μια κοινή τους φωτογραφία. «Χρόνια πολλά στον πιο υπέροχο άνθρωπο, να σε χαίρομαι Ιωάννα μου», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής του.

Η σχέση της Ιωάννας Τούνη με τον Δημήτρη Σπυριδωνίδη έγινε γνωστή μέσα στο 2025 και έκτοτε οι δυο τους έχουν πραγματοποιήσει αρκετές κοινές εμφανίσεις, χωρίς να κρύβουν τη σχέση τους από τα social media.

Για την Ιωάννα Τούνη, πάντως, τα φετινά γενέθλια είχαν έντονα οικογενειακό και προσωπικό χαρακτήρα, καθώς επέλεξε να τα περάσει έχοντας κοντά της τόσο τον γιο της όσο και ανθρώπους που διατηρούν ξεχωριστή θέση στη ζωή της.