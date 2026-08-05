Η Ιωάννα Τούνη επισκέφθηκε το νέο γυμναστήριο που δημιούργησε ο σύντροφός της, Δημήτρης Σπυριδωνίδης, στα ανατολικά της Θεσσαλονίκης μαζί με στενό φίλο και συνεργάτη του. Η influencer θέλησε να στηρίξει έμπρακτα το νέο του επαγγελματικό εγχείρημα, ανεβάζοντας ένα βίντεο στο TikTok.

H Ιωάννα Τούνη ξενάγησε τους διαδικτυακούς της φίλους στις εγκαταστάσεις του γυμναστηρίου και μοιράστηκε στιγμιότυπα από τη σημαντική ημέρα. Η ίδια δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό και την περηφάνια της για την προσπάθεια του αγαπημένου της.

Ανάμεσα στα βίντεο ξεχώρισε μία ιδιαίτερα τρυφερή στιγμή, κατά την οποία πλησίασε τον Δημήτρη Σπυριδωνίδη και τον φίλησε στο μάγουλο, με εκείνον να ανταποκρίνεται χαμογελαστός.