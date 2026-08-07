Η Ιωάννα Τούνη γύρισε για λίγο τον χρόνο πίσω, δημοσιεύοντας στο Instagram μια φωτογραφία από τις περσινές καλοκαιρινές της διακοπές στην Ίμπιζα.

Στο στιγμιότυπο, η influencer και επιχειρηματίας ποζάρει μπροστά σε καθρέφτη μαζί με τον σύντροφό της, Δημήτρη Σπυριδωνίδη, ο οποίος τη φιλά τρυφερά στο μάγουλο. Η φωτογραφία είχε τραβηχτεί κατά τη διάρκεια ταξιδιού τους, όπου είχαν βρεθεί με αφορμή τα γενέθλια της Ιωάννας Τούνη.

Με τη νέα της ανάρτηση, η ίδια θέλησε να θυμηθεί εκείνες τις ημέρες, μπαίνοντας παράλληλα σε διάθεση για τις φετινές της διακοπές. Στη λεζάντα άφησε μάλιστα ανοιχτό το ερώτημα για το πού θα επιλέξει να γιορτάσει φέτος τα 33α γενέθλιά της, δείχνοντας πως ήδη σκέφτεται τον επόμενο καλοκαιρινό προορισμό της.

«Draft από #Ibiza που ήμασταν πέρυσι -τέτοιο καιρό- για τα γενέθλια μου… Πού λες ότι θα πάμε φέτος για τα 33 μου;», σημείωσε η Ιωάννα Τούνη στη λεζάντα της ανάρτησης.