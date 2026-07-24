Η Δανάη Μπάρκα τοποθετήθηκε δημόσια για το ζήτημα της γλωσσοφαγιάς, δημοσιεύοντας στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram τις παραδοσιακές μεθόδους προστασίας του σπιτιού από την αρνητική ενέργεια.
Η ίδια δημοσίευσε αρχικά μια φωτογραφία με σχετικό εξοπλισμό, γράφοντας: «λιβάνι και χοντρό αλάτι στις γωνίες», ενώ συμπλήρωσε στη λεζάντα: «συμβουλή σε περίπτωση που σας γλωσσοτρώνε γλυκούληδες άνθρωποι».
Οι δύο τρόποι χρήσης για το αλάτι στο σπίτι
Στη συνέχεια, επανήλθε με νέα ανάρτηση προκειμένου να απαντήσει στις ερωτήσεις των ακολούθων της, αναφέροντας: «κούκλες, ορίστε γιατί τα μηνύματα είναι πολλά».
Παράλληλα, παρέθεσε αναλυτικά τα βήματα που ακολουθούνται συνήθως:
«Οι πιο συνηθισμένοι τρόποι είναι:
- Σε ένα μικρό μπολάκι ή πιατάκι: Βάζουν χοντρό αλάτι και το αφήνουν σε μια γωνία του σπιτιού ή κοντά στην είσοδο για λίγες ημέρες. Μετά το πετούν, χωρίς να το χρησιμοποιήσουν ξανά στο φαγητό.
- Σε μια γωνία του σπιτιού: Κάποιοι ρίχνουν μια μικρή ποσότητα αλατιού απευθείας στο πάτωμα, αλλά συνήθως το μαζεύουν και το πετούν μετά από λίγο. Δεν είναι απαραίτητο να μείνει χύμα για μεγάλο διάστημα.»