Η Δανάη Μπάρκα τοποθετήθηκε δημόσια για το ζήτημα της γλωσσοφαγιάς, δημοσιεύοντας στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram τις παραδοσιακές μεθόδους προστασίας του σπιτιού από την αρνητική ενέργεια.

Η ίδια δημοσίευσε αρχικά μια φωτογραφία με σχετικό εξοπλισμό, γράφοντας: «λιβάνι και χοντρό αλάτι στις γωνίες», ενώ συμπλήρωσε στη λεζάντα: «συμβουλή σε περίπτωση που σας γλωσσοτρώνε γλυκούληδες άνθρωποι».

Οι δύο τρόποι χρήσης για το αλάτι στο σπίτι

Στη συνέχεια, επανήλθε με νέα ανάρτηση προκειμένου να απαντήσει στις ερωτήσεις των ακολούθων της, αναφέροντας: «κούκλες, ορίστε γιατί τα μηνύματα είναι πολλά».

Παράλληλα, παρέθεσε αναλυτικά τα βήματα που ακολουθούνται συνήθως:

«Οι πιο συνηθισμένοι τρόποι είναι: