Η παραίτηση του Κιρ Στάρμερ έφερε ξανά στο προσκήνιο τον βασιλιά Κάρολο, όχι για κάποια πολιτική παρέμβαση, αλλά για τα σχόλια που κατακλύζουν τις τελευταίες ώρες τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Μετά τη νέα αλλαγή στο πολιτικό σκηνικό της Βρετανίας, χρήστες του X και του TikTok άρχισαν να συνδέουν χιουμοριστικά τις διαδοχικές αποχωρήσεις πρωθυπουργών με την περίοδο της βασιλείας του Καρόλου, δημιουργώντας δεκάδες memes και σατιρικές αναρτήσεις.

Ανάμεσα στα σχόλια που έγιναν viral ήταν και εκείνο χρήστη που έγραψε: «Τέταρτος πρωθυπουργός σε τέσσερα χρόνια βασιλείας; Ο τύπος είναι με κάθε επισημότητα μια κατάρα με πόδια».

Οι αναρτήσεις συνοδεύονται από φωτομοντάζ που παρουσιάζουν τον μονάρχη να υποδέχεται διαδοχικά νέους πρωθυπουργούς στο παλάτι, σαν να περνούν από περιστρεφόμενη πόρτα.

Η σύγκριση με τη βασίλισσα Ελισάβετ

Παρότι ο βασιλιάς Κάρολος δεν έχει καμία εμπλοκή στις πολιτικές εξελίξεις και τηρεί τον συνταγματικό του ρόλο, πολλοί χρήστες συγκρίνουν τη σημερινή περίοδο με τα 70 χρόνια βασιλείας της μητέρας του.

Η βασίλισσα Ελισάβετ Β’ συνεργάστηκε συνολικά με 15 πρωθυπουργούς, από τον Ουίνστον Τσόρτσιλ έως και τις τελευταίες κυβερνήσεις πριν από τον θάνατό της. Ο μέσος χρόνος παραμονής κάθε πρωθυπουργού στην εξουσία κατά τη διάρκεια της βασιλείας της ξεπερνούσε τα τέσσερα χρόνια.

Αντίθετα, από τον Σεπτέμβριο του 2022, όταν ο Κάρολος ανέβηκε στον θρόνο, η Βρετανία έχει ήδη περάσει από τέσσερις διαφορετικούς πρωθυπουργούς, με τη διάρκεια των κυβερνήσεών τους να είναι αισθητά μικρότερη.

Από τη Λιζ Τρας στον Κιρ Στάρμερ

Η πρώτη μεγάλη πολιτική αναταραχή της νέας βασιλείας ήρθε λίγες μόλις εβδομάδες μετά την ανάληψη του θρόνου από τον Κάρολο.

Η Λιζ Τρας, που είχε διοριστεί πρωθυπουργός από τη βασίλισσα Ελισάβετ δύο ημέρες πριν από τον θάνατό της, παρέμεινε στο αξίωμα μόλις 45 ημέρες, καταγράφοντας τη συντομότερη θητεία πρωθυπουργού στη σύγχρονη βρετανική ιστορία.

Τότε είχε γίνει παγκοσμίως γνωστό και το περίφημο «πείραμα με το μαρούλι», όταν βρετανικό μέσο μετέδιδε ζωντανά αν ένα μαρούλι θα διατηρούνταν περισσότερο από τη θητεία της Τρας. Το αποτέλεσμα έγινε ένα από τα πιο πολυσυζητημένα στιγμιότυπα της βρετανικής πολιτικής ζωής.

Μετά την αποχώρησή της ακολούθησε ο Ρίσι Σούνακ, ενώ στη συνέχεια την πρωθυπουργία ανέλαβε ο Κιρ Στάρμερ. Η αποχώρησή του επανέφερε τώρα τη συζήτηση γύρω από τη συχνότητα των πολιτικών αλλαγών κατά την περίοδο της βασιλείας του Καρόλου.

Το θέμα που κυριαρχεί στα social media

Ανεξάρτητα από τις πραγματικές αιτίες των πολιτικών εξελίξεων, το θέμα έχει μετατραπεί σε μία από τις πιο δημοφιλείς διαδικτυακές συζητήσεις των τελευταίων ημερών στη Βρετανία.

Οι χρήστες σχολιάζουν κυρίως το γεγονός ότι μέσα σε λιγότερο από τέσσερα χρόνια στον θρόνο, ο βασιλιάς Κάρολος έχει ήδη δει τέσσερις διαφορετικούς ενοίκους στη Ντάουνινγκ Στριτ, στοιχείο που τροφοδοτεί ασταμάτητα τη διαδικτυακή σάτιρα.