Η είδηση πως μια συλλεκτική και ταυτόχρονα ιστορική Harley Davidson που παρέμενε ακινητοποιημένη για περισσότερα από 50 χρόνια και είχε τον ρόλο του «προπομπού» στην συνοδεία του Αρχιεπισκόπου Μακαρίου, αποκαταστάθηκε πλήρως και βρίσκεται πλέον σε άριστη κατάσταση, μετά από πολλά χρόνια ακινησίας, έχει κάνει τον γύρο του κόσμου, ανάμεσα στους απανταχού συλλέκτες state αυτοκινήτων και μηχανών αλλά και στους κατόχους Harley.

To δύσκολο έργο της αποκατάστασης της ανέλαβε η Harley Davidson Κύπρου αλλά και ο άνθρωπος που βρίσκεται πίσω από αυτή, ο Ιάκωβος Ιακωβίδης, γενικός διευθυντής της εταιρείας από το 2005, που το θεώρησε ιερό καθήκον να φέρει τη μηχανή στην αρχική της λειτουργική κατάσταση.

Καθότι, από τη μια πρόκειται για ένα «κομμάτι» ιστορίας του νησιού και από την άλλη ως γνήσιος «Harle-ας» και ο ίδιος δεν του πήγαινε καρδιά να την βλέπει ακινητοποιημένη στο Μουσείο της Αστυνομίας Κύπρου στη Λευκωσία. Ήταν θα λέγαμε ένα προσωπικό στοίχημα του ίδιου του Ιάκωβου Ιακωβίδη αλλά και ένας φόρος τιμής στον πατέρα του που έφερε στην Κύπρο την αντιπροσωπεία της Harley Davidson το 1990.

O Ιάκωβος Ιακωβίδης μίλησε αποκλειστικά στο Newsbeast για την διαδικασία της αναπαλαίωσης της ιστορικής μηχανής και μοιράστηκε το φωτογραφικό άλμπουμ της αναπαλαίωσης της, που ξεκίνησε από πέρυσι τον Σεπτέμβριο. Όταν δε του ζητήσαμε να μας μιλήσει για το κόστος της αποκατάστασης εκείνος διακριτικά μας είπε «Το κόστος πάει μαζί με την ιστορία της μηχανής!».

Θα θέλαμε να μας πείτε για το πως αποφασίσατε να αναπαλαιώσετε την εν λόγω μηχανή

Εμείς, ως εταιρεία, γνωρίζαμε ότι υπήρχαν επτά μοτοσικλέτες οι οποίες ήρθαν στην Κύπρο για την συνοδεία του αρχιεπισκόπου Μακαρίου. Οι πρώτες τρεις ήρθαν το 1961 και οι υπόλοιπες ακολούθησαν το 1964.

Οι πρώτες τρείς δόθηκαν ως δώρο από έναν εύπορο Κύπριο επιχειρηματία που ήταν μέτοχος και στην αυτοκινητοβιομηχανία Cadillac. Ήρθαν στην Κύπρο μαζί με ένα αυτοκίνητο Cadillac που χρησιμοποιήθηκε ως Προεδρικό αυτοκίνητο με την έναρξη της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Οι υπόλοιπες τέσσερις μοτοσικλέτες που ήρθαν το 1964 και ήταν κάτω από την ιδιοκτησία της αστυνομίας, κάποια στιγμή, συγκεκριμένα το 1980, βγήκαν σε πλειστηριασμό και τις αγόρασαν ιδιώτες.

Από αυτές τις τέσσερις, τις τρεις, τις γνωρίζαμε και τις συντηρούσαμε εμείς εδώ. Τις κρατούσαμε «ζωντανές». Η τέταρτη από όσον γνωρίζω έφυγε στην Αυστραλία το 1998 με κάποιον αξιωματικό των Ηνωμένων Εθνών που την αγόρασε τότε και μόλις ολοκληρώθηκε η θητεία του την πήρε μαζί του.

Γνωρίζετε την ιστορία των τριών πρώτων μηχανών ;

Οι τρεις που είχαν έρθει εξ αρχής, το 1961, ήταν πιο ρομαντικές, ας μου επιτραπεί ο όρος, ή θα λέγαμε πιο ιστορικές από τις μεταγενέστερες. Και αυτό γιατί είχαν συνοδεύσει τον Σοβιετικό κοσμοναύτη Γιούρι Γκαγκάριν που επισκέφθηκε θριαμβευτικά την Κύπρο τον Φεβρουάριο του 1962, αλλά και την πριγκίπισσα Ειρήνη στην περιοδεία που είχε κάνει τον Οκτώβριο του 1962, όντας το πρώτο μέλος της ελληνικής βασιλικής οικογένειας που επισκέφθηκε την Κύπρο μετά την ανεξαρτησία της.

Η ζωή των εν λόγω μηχανών μπορεί να ήταν «μικρή», και με λίγα χιλιόμετρα, αλλά είχε εμβέλεια λόγω της παρουσίας τους σε ιστορικά γεγονότα για την Κύπρο.

Για τον λόγο αυτό, θέλαμε και εμείς ως εταιρεία που υφίσταται στην Κύπρο από το 1990 που ο μακαρίτης ο πατέρας μου ξεκίνησε αυτή την αντιπροσωπεία να βάλουμε το χέρι μας στην αποκατάσταση τους , διότι οι μηχανές αυτές αποτελούν ιστορικά κειμήλια.

Εγώ την εν λόγω μηχανή την είχα δεί στο μουσείο της Κυπριακής Αστυνομίας την οποία εδώ πρέπει να ευχαριστήσω για την εμπιστοσύνη της προς το πρόσωπο μου. Με δικές μου, λοιπόν, ενέργειες και με τη συγκατάθεση βεβαίως του Αρχιεπισκόπου Κύπρου που μας τις παραχώρησε για να προχωρήσουμε στην αναπαλαιωσή τους ξεκινήσαμε από την πρώτη μηχανή που ήταν και η μηχανή «προπομπός». Μια μοτοσικλέτα που διαφέρει απο τις άλλες δυο. H μηχανή αυτή είναι τεχνολογίας του 1960 και ο τύπος της είναι ο «FLH Duo Glide», με δώδεκα άλογα .

Πότε ξεκίνησε η αναπαλαίωση;

H αναπαλαίωση της ιστορικής αυτής μηχανής, που ζυγίζει 300 με 320 κιλά, ξεκίνησε πέρυσι τον Σεπτέμβριο. Για να πραγματοποιηθεί το πιο σοβαρό μέρος της ανακατασκευής της χρειάστηκαν τρεις μήνες. Η πιο μεγάλη δουλειά που έπρεπε να γίνει ήταν η βαφή μετά και την εύρεση του αρχικού στρώματος βαφής. Καθώς η Αστυνομία Κύπρου είχε βάψει εκ νέου την μηχανή.

Εμείς ως εταιρεία με ειδική τεχνολογία και τεχνογνωσία φέραμε στην επιφάνεια την εργοστασιακή βαφή, προκειμένου να κινηθούμε πάνω σε αυτή. Και το σημαντικό είναι πως ο βαφέας μας βρήκε ακριβώς τις «γραμμές» όπως ήταν από την εποχή που βγήκε από το εργοστάσιο.

Το αρχικό της χρώμα, που φέρει πλέον και σήμερα είναι το Hi-Fi Blue και Birch White. Επίσης, τοποθετήσαμε εκ νέου την ηλεκτρική εγκατάσταση της καθώς η υφιστάμενη με τα χρόνια ήταν σε πάρα πολύ κακή κατάσταση.

Έγινε επίσης αναπαλαίωση στο καρμπιρατέρ και τα φρένα καθώς η εν λόγω μηχανή έχει ταμπούρα και αντικαταστήσαμε και τα λάστιχα με καινούργια κλασσικού τύπου, που παραπέμπουν σε εκείνη την εποχή. Μετά από όλα αυτά δεν χρειάστηκε και πολύ για να πάρει «εμπρός» καθώς είναι ένα απίστευτο μηχάνημα που ουσιαστικά φαίνεται να μην βγήκε ποτέ εκτός κυκλοφορίας.

Φαντάζομαι ότι θα ήσασταν και ο πρώτος που την έβγαλε για δοκιμή

Ναι! Ήμουν ο πρώτος που έβγαλα για δοκιμαστική βόλτα τη μηχανή μετά την ολοκλήρωση της αποκατάστασης της. Να φανταστείτε δε πως αυτή η μηχανή φέρει και σειρήνα της αστυνομίας στο εμπρόσθιο φτερό που δουλεύει όπως δούλευε και το φως με δυναμό στα παιδικά ποδήλατα που είχαμε κάποτε. Όλα τα συστήματα που διαθέτει αυτή η μοτοσικλέτα είναι μηχανικά πάνω της.

Πόσο μπορεί να κοστίζει σήμερα μια τέτοια μηχανή κ. Ιακωβίδη;

Μια τέτοια αντίστοιχη μηχανή του 1960-1961 μεταξύ 25 με 30 χιλιάδες ευρώ ανάλογα και με την κατάσταση της. Από εκεί και πέρα μεγάλο ρόλο παίζει το «ιστορικό» της όπως συμβαίνει και με την εν λόγω μηχανή, σύμφωνα και με τα book-values της εταιρείας.