Για τα δύο παιδιά που έχει αποκτήσει με τη Τζένη Θεωνά και τους λόγους που δεν έχουν ακόμη προχωρήσει στις βαφτίσεις τους, μίλησε ο Δήμος Αναστασιάδης.

Ο τραγουδιστής μιλώντας στην εκπομπή «Happy Day» του Alpha, ανέφερε ότι έχει ήδη γίνει ονοματοδοσία για τον μεγαλύτερο γιο τους, τον Αρίωνα, ενώ έχουν αποφασίσει ότι ο δεύτερος θα πάρει το όνομα Απόλλωνας.

Στη συνέχεια, σχολίασε ότι με τη σύντροφό του δεν είναι αρνητικοί σχετικά με την πραγματοποίηση βάφτισης, ωστόσο όπως είπε, πρόκειται για μία διαδικασία που συνεχώς αναβάλλεται: «Δεν ξέρω τι θα κάνουμε με αυτήν την ιστορία. Ο μεγάλος γιος δεν έχει βαφτιστεί ακόμα, θα δούμε τώρα. Μας ενδιαφέρει η βάφτιση, αλλά εκείνη τη στιγμή που μας ενδιαφέρει ξαφνικά κάτι συμβαίνει και δεν γίνεται. Θα δούμε. Ονοματοδοσία έχει γίνει στον μεγάλο. Τώρα μπορεί να γίνει και στον μικρό. Θα δούμε λίγο για βαφτίσια».

«Ο μικρός λέγεται Απόλλωνας και ο μεγάλος Αρίωνας. Προέκυψε αυτό με τα αρχαιοελληνικά ονόματα, δεν έχουμε κανένα τέτοιο κόλλημα, είναι ωραία τα αρχαιοελληνικά ονόματα», συμπλήρωσε.