Η ημέρα για τα ζώδια σήμερα ξεκινά με έντονο συναισθηματικό φορτίο, όμως σταδιακά το ενδιαφέρον μεταφέρεται σε πρωτοβουλίες, σχέσεις και στόχους που ζητούν δράση. Η μετάβαση της Σελήνης από τον Καρκίνο στον Λέοντα ενισχύει την αυτοπεποίθηση πολλών ζωδίων, ενώ παράλληλα δημιουργεί τις συνθήκες για αποφάσεις που δεν μπορούν να αναβληθούν άλλο.

Αναλυτικές προβλέψεις για τα 12 ζώδια

Κριός

Η ημέρα ξεκινά με αυξημένη συναισθηματική ένταση και χρειάζεται προσοχή στις αντιδράσεις σας. Ορισμένες καταστάσεις μπορεί να σας αγγίξουν περισσότερο απ’ όσο περιμένατε, όμως όσο προχωρούν οι ώρες θα νιώθετε πιο απελευθερωμένοι να εκφράσετε αυτά που σκέφτεστε.

Η είσοδος της Σελήνης στον Λέοντα ενισχύει τη δημιουργικότητα, τη διάθεση για φλερτ και την ανάγκη να διεκδικήσετε χώρο και προσοχή. Νέες ιδέες αλλά και προσωπικές αποκαλύψεις ενδέχεται να αλλάξουν τον τρόπο που αντιλαμβάνεστε τον εαυτό σας. Το απόγευμα αποφύγετε αντιπαραθέσεις με άτομα που δεν συμμερίζονται τις επιλογές σας.

Ταύρος

Οι πρώτες ώρες της ημέρας σας βρίσκουν σε έντονη πνευματική εγρήγορση. Μην αφήσετε αρνητικές σκέψεις ή παλιές ανασφάλειες να καθορίσουν τη διάθεσή σας.

Αργότερα, η προσοχή σας στρέφεται στο σπίτι, την οικογένεια και σε όσα σας προσφέρουν σταθερότητα. Είναι κατάλληλη στιγμή για ξεκούραση αλλά και για επαναπροσδιορισμό στόχων που σχετίζονται με την προσωπική σας ζωή. Παράλληλα, μπορεί να προκύψουν ενδιαφέρουσες εξελίξεις γύρω από σχέδια που μέχρι πρόσφατα έμοιαζαν μακρινά.

Το απόγευμα κρατήστε σαφή όρια στις σχέσεις σας.

Δίδυμοι

Τα οικονομικά βρίσκονται στο επίκεντρο της ημέρας. Είναι προτιμότερο να κινηθείτε με πρόγραμμα και όχι με παρορμητισμό στις αγορές ή στις δαπάνες σας.

Η Σελήνη στον Λέοντα ενισχύει την επικοινωνία, τις επαφές και τη δικτύωση. Θα έχετε ευκαιρίες να προβάλετε ιδέες και να προσεγγίσετε πρόσωπα που μπορούν να παίξουν σημαντικό ρόλο στα σχέδιά σας.

Νέες γνωριμίες ή προτάσεις συνεργασίας δεν αποκλείονται. Πριν κυνηγήσετε έναν μεγάλο στόχο, αναλογιστείτε πόσο θα αλλάξει η καθημερινότητά σας αν τον πετύχετε.

Καρκίνος

Η ημέρα ξεκινά με εσάς στο προσκήνιο. Οι εξελίξεις απαιτούν αυτοπεποίθηση και αποφασιστικότητα, ενώ οι γύρω σας δείχνουν μεγαλύτερη προσοχή σε όσα λέτε και κάνετε.

Καθώς η Σελήνη αποχωρεί από το ζώδιό σας, το ενδιαφέρον στρέφεται στην ασφάλεια, την αυτοεκτίμηση και τα οικονομικά. Είναι καλή στιγμή να αξιοποιήσετε γνώσεις και εμπειρίες που έχετε αποκτήσει τα τελευταία χρόνια.

Η εικόνα που προβάλλετε μπορεί να ανοίξει επαγγελματικές πόρτες. Το βράδυ αποφύγετε συναισθηματικές υπερβολές στις προσωπικές σας σχέσεις.

Λέων

Πριν η Σελήνη περάσει στο ζώδιό σας, καλείστε να αφιερώσετε λίγο χρόνο στον εαυτό σας και να κλείσετε εκκρεμότητες που σας βαραίνουν ψυχολογικά.

Από το μεσημέρι και μετά η ενέργειά σας αλλάζει αισθητά. Νιώθετε πιο δυνατοί, πιο σίγουροι και έτοιμοι να αναλάβετε πρωτοβουλίες. Πρόσωπα που θαυμάζετε ενδέχεται να σας δώσουν πολύτιμες ιδέες ή ευκαιρίες.

Οι κοινωνικές επαφές ευνοούνται ιδιαίτερα. Δείξτε σεβασμό στις διαφορετικές απόψεις και θα κερδίσετε συμμάχους.

Παρθένος

Ορισμένες καταστάσεις των τελευταίων ημερών εξακολουθούν να σας απασχολούν. Μην πιέζετε τον εαυτό σας να βρει άμεσα λύσεις.

Δώστε χώρο σε δημιουργικές δραστηριότητες και σε ανθρώπους που σας ηρεμούν. Νέες συνεργασίες ή ενδιαφέρουσες γνωριμίες μπορούν να αλλάξουν θετικά την ψυχολογία σας.

Το απόγευμα προσφέρεται για σχεδιασμό επαγγελματικών κινήσεων. Η φροντίδα της υγείας και της φυσικής σας κατάστασης χρειάζεται μεγαλύτερη προσοχή.

Ζυγός

Οι αλλαγές που επιχειρείτε το τελευταίο διάστημα χρειάζονται χρόνο μέχρι να αποδώσουν καρπούς. Μην απογοητεύεστε αν τα αποτελέσματα δεν είναι ακόμη ορατά.

Οι φίλοι, οι συνεργάτες και το ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον μπορούν να αποδειχθούν ιδιαίτερα χρήσιμοι σήμερα. Εάν κάποια υποχρέωση σας ξεπερνά, ζητήστε βοήθεια χωρίς δεύτερη σκέψη.

Νέες πληροφορίες ή γνωριμίες ενδέχεται να ανοίξουν δρόμους που δεν είχατε υπολογίσει. Το βράδυ προσέξτε τη ζήλια και τους ανταγωνισμούς.

Σκορπιός

Η καριέρα και οι επαγγελματικοί στόχοι απαιτούν την προσοχή σας. Νέες προοπτικές εμφανίζονται, όμως συνοδεύονται από αυξημένες απαιτήσεις.

Αναζητήστε συνεργασίες και μην προσπαθείτε να τα κάνετε όλα μόνοι σας. Οι κατάλληλοι άνθρωποι μπορούν να επιταχύνουν σημαντικά την πρόοδό σας.

Πριν υπογράψετε συμφωνίες ή δεσμευτείτε σε συνεργασίες, εξετάστε όλες τις λεπτομέρειες. Το βράδυ φροντίστε να αποφορτιστείτε από το άγχος.

Τοξότης

Η αλλαγή της Σελήνης ενεργοποιεί την ανάγκη για νέες εμπειρίες, γνώσεις και προοπτικές. Οι σχέσεις σας βρίσκονται στο μικροσκόπιο και καλείστε να αποφύγετε υπερβολικές αντιδράσεις.

Η επικοινωνία γίνεται πιο εύκολη και μπορείτε να γεφυρώσετε αποστάσεις με πρόσωπα που είχαν απομακρυνθεί. Εάν κάποια σχέση έχει ολοκληρώσει τον κύκλο της, ίσως χρειαστεί να προχωρήσετε μπροστά.

Τα ταλέντα και οι ικανότητές σας μπορούν να τραβήξουν νέα πρόσωπα στη ζωή σας.

Αιγόκερως

Η σημερινή ημέρα φέρνει στην επιφάνεια θέματα που αφορούν βαθύτερες σχέσεις και συναισθηματικές εκκρεμότητες. Οι ειλικρινείς συζητήσεις μπορούν να οδηγήσουν σε λύσεις.

Παράλληλα, θα νιώσετε την ανάγκη να βελτιώσετε πρακτικές πλευρές της καθημερινότητάς σας και να οργανώσετε καλύτερα τις υποχρεώσεις σας.

Σχέσεις με γερά θεμέλια μπορούν να ενισχυθούν. Το βράδυ αποφύγετε περιττές οικονομικές κινήσεις.

Υδροχόος

Οι προσωπικές σας σχέσεις αποκτούν μεγαλύτερη σημασία σήμερα. Παλιές αντιλήψεις ή προσδοκίες ίσως χρειαστεί να αναθεωρηθούν.

Η ημέρα ευνοεί τη βαθύτερη επικοινωνία και την ουσιαστική σύνδεση με ανθρώπους που σας καταλαβαίνουν πραγματικά. Δώστε προσοχή σε όσους σας εμπνέουν να εξελιχθείτε.

Το απόγευμα κινηθείτε με βάση τις αξίες σας και μην επηρεάζεστε από εξωτερικές πιέσεις.

Ιχθύες

Η αναβλητικότητα μπορεί να σας κοστίσει πολύτιμο χρόνο. Αν νιώθετε ότι έχετε μείνει πίσω, η καλύτερη λύση είναι να ξεκινήσετε άμεσα δράση.

Μην εγκλωβίζεστε στην τελειομανία ή στις λεπτομέρειες. Επιλέξτε μία προτεραιότητα και προχωρήστε βήμα βήμα. Η ροή θα έρθει πιο εύκολα απ’ όσο φαντάζεστε.

Καθώς η ημέρα ολοκληρώνεται, αποφύγετε να φορτωθείτε πολλές υποχρεώσεις ταυτόχρονα. Η συγκέντρωση σε έναν στόχο κάθε φορά θα αποδειχθεί πιο αποτελεσματική.