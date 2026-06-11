Η κρίσιμη κατάσταση στην οποία βρίσκεται η πριγκίπισσα Μέτε Μάριτ, η οποία είναι ενταγμένη σε λίστα αναμονής για μεταμόσχευση πνεύμονα, οδήγησε τα μέλη της βασιλικής οικογένειας της Νορβηγίας σε έκτακτη συνάντηση στην κατοικία του Σκάουγκουμ.

Στη συγκεκριμένη ενημέρωση για την πορεία της υγείας της διαδόχου παρέστη υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας και ο προφυλακισμένος πρωτότοκος γιος της, Marius Borg Hoiby, ο οποίος έλαβε ειδική άδεια από τις φυλακές του Όσλο.

Αυτή ήταν μία από τις δέκα συνολικά άδειες που του έχουν χορηγηθεί για λόγους υγείας ή οικογενειακούς από την αρχή της κράτησής του, πάντα υπό την επιτήρηση αστυνομικών.

Η βαθιά επίδραση που ασκεί στον Μάριους η επιδείνωση της υγείας της μητέρας του αποτυπώθηκε ανάγλυφα στα όσα κατέθεσε ο ίδιος κατά τη διάρκεια των πρόσφατων δικαστικών συνεδριάσεων.

«Το να είμαστε όλοι μαζί ως οικογένεια σε τέτοιες στιγμές είναι πολύ σημαντικό. Όχι μόνο για τη μαμά, αλλά και για όλους μας. Ξέρω ότι όσο βρίσκομαι στη φυλακή του Όσλο μπορώ να τη βλέπω μία φορά την εβδομάδα. Τις δύο τελευταίες φορές κοιμόταν στον καναπέ γιατί δεν είχε δυνάμεις», ανέφερε χαρακτηριστικά ο γιος της πριγκίπισσας.

Όταν μάλιστα ο συνήγορος υπεράσπισής του, Πέταρ Σέκουλιτς, τον ρώτησε για το βάρος που επωμίζεται η οικογένεια αυτή την περίοδο, ο κατηγορούμενος απάντησε:

«Είναι δύσκολο να σκέφτομαι ότι κάθε Κυριακή που τη βλέπω μπορεί να είναι η τελευταία φορά».

Στην ίδια τοποθέτηση, ο Μάριους δεν δίστασε να χαρακτηρίσει ως «ανυπόφορο» το γεγονός ότι η μητέρα του, Μέτε Μάριτ, δίνει μια τόσο σοβαρή μάχη για τη ζωή της ενώ ο ίδιος παραμένει στερημένος την ελευθερία του. Λόγω των εξελίξεων αυτών, η αδελφή του, πριγκίπισσα Ίνγκριντ Αλεξάνδρα, διέκοψε τις σπουδές της στην Αυστραλία και επέστρεψε εσπευσμένα στη Νορβηγία για να βρεθεί στο πλευρό των γονέων της και του μικρότερου αδελφού της, πρίγκιπα Σβέρε Μάγκνους.

Εσπευσμένη νοσηλεία αντί για μεταγωγή

Λίγες ώρες μετά την οικογενειακή συνάντηση, το σκηνικό γύρω από τον 29χρονο περιπλέχθηκε ακόμη περισσότερο. Ενώ ήταν προγραμματισμένο να μεταφερθεί από το σωφρονιστικό κατάστημα του Όσλο στις φυλακές Ίλα στο Μπέρουμ, καθώς οι τρέχουσες εγκαταστάσεις προορίζονται για κατεδάφιση, η μεταγωγή ακυρώθηκε.

Ο Μάριους οδηγήθηκε τελικά με περιπολικό όχημα και συνοδεία αστυνομικών σε νοσοκομείο της ανατολικής Νορβηγίας. Παρότι τα αίτια της εισαγωγής του δεν έχουν ανακοινωθεί επίσημα, επιβεβαιώθηκε ότι παρέμεινε εκεί για διανυκτέρευση και ιατρική παρακολούθηση.

Παράλληλα, οι δικαστικές αρχές απέρριψαν ένα ακόμη αίτημα της υπεράσπισης για αποφυλάκιση με κατ’ οίκον περιορισμό, το οποίο είχε βασιστεί στην επιβαρυμένη υγεία της μητέρας του.

Αντίστροφη μέτρηση για την απόφαση και βαρύ κατηγορητήριο

Η δικαστική εξέλιξη που θα κρίνει το μέλλον του Μάριους Μποργκ Χόιμπι έχει οριστεί για τις 15 Ιουνίου, στις 08:30 το πρωί, από το Περιφερειακό Δικαστήριο του Όσλο. Η εισαγγελική αρχή έχει εισηγηθεί την επιβολή ποινής κάθειρξης 7 ετών και 7 μηνών, ολοκληρώνοντας μια διαδικασία με επτά εβδομάδες ακροαματικών ελέγχων και έναν χρόνο ερευνών.

Το κατηγορητήριο περιλαμβάνει συνολικά 40 αδικήματα, στα οποία ξεχωρίζουν:

Τέσσερις περιπτώσεις βιασμού.

Ενδοοικογενειακή βία και απειλές κατά της ζωής.

Παραβιάσεις περιοριστικών μέτρων έναντι δύο πρώην συντρόφων του.

Παράνομη βιντεοσκόπηση προσωπικών στιγμών χωρίς συναίνεση.

Σοβαρές παραβάσεις του νόμου περί ναρκωτικών και επικίνδυνη οδήγηση, οι οποίες προστέθηκαν στις αρχές του 2026.

Η υπόθεση αυτή αποτελεί τη μεγαλύτερη δικαστική κρίση που αντιμετωπίζει το περιβάλλον του θρόνου στη Νορβηγία, με το παλάτι να τηρεί αυστηρή στάση σιωπής και να επικεντρώνεται αποκλειστικά στην ιατρική υποστήριξη που χρειάζεται η πριγκίπισσα Μέτε Μάριτ.