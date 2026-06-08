Το Island Athens Riviera έγινε για ακόμη μία φορά το επίκεντρο μιας λαμπερής βραδιάς στην Αθηναϊκή Ριβιέρα, με αφορμή τα Ποσειδώνια. Η εκδήλωση της Capital Maritime & Trading Corp. συγκέντρωσε ισχυρές παρουσίες από τον επιχειρηματικό και ναυτιλιακό χώρο, σε ένα σκηνικό που θύμιζε διεθνές μουσικό event.

Στο επίκεντρο της βραδιάς βρέθηκε ο Τράβις Σκοτ, ο οποίος ανέβηκε στη σκηνή και παρουσίασε ένα εντυπωσιακό show, ξεσηκώνοντας τους καλεσμένους με την ενέργεια και τον χαρακτηριστικό του ήχο. Τη δική τους δυναμική πρόσθεσαν και οι Swedish House Mafia, δίνοντας στο Island ρυθμό και ατμόσφαιρα μεγάλης διοργάνωσης.

Ο Βαγγέλης Μαρινάκης, μαζί με τον γιο του, Μιλτιάδη Μαρινάκη, υποδέχθηκαν τους εκλεκτούς προσκεκλημένους της βραδιάς και φωτογραφήθηκαν με τον Τράβις Σκοτ, με τα σχετικά στιγμιότυπα να κυκλοφορούν ευρέως στα social media.

Η βραδιά επιβεβαίωσε για ακόμη μία χρονιά τον εντυπωσιακό χαρακτήρα των εκδηλώσεων που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο των Ποσειδωνίων, φέρνοντας κοντά τη ναυτιλία, την επιχειρηματικότητα και τη διεθνή μουσική σκηνή. Με τον Τράβις Σκοτ και τους Swedish House Mafia να δίνουν τον τόνο, το Island μετατράπηκε σε ένα από τα πιο πολυσυζητημένα σημεία της αθηναϊκής νύχτας.

Ο Μιλτιάδης Μαρινάκης με τον Τράβις Σκοτ και τον Βαγγέλη Μαρινάκη