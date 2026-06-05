Σε μια νέα επιχειρηματική κίνηση φαίνεται πως ετοιμάζεται να προχωρήσει ο Λευτέρης Πανταζής, αυτή τη φορά στον χώρο της εστίασης. Ο γνωστός τραγουδιστής αποκάλυψε ότι σχεδιάζει να ανοίξει σουβλατζίδικα στη Θεσσαλονίκη, αξιοποιώντας μάλιστα συνταγές από την οικογένειά του, αλλά και την προσωπική του εμπειρία από τα νεανικά του χρόνια, όταν είχε δουλέψει ο ίδιος ως σουβλατζής.

«Ετοιμάζω 3-4 σουβλατζίδικα στη Θεσσαλονίκη, μου έκανε ο κουμπάρος μου μία πρόταση και του είπα “κοίταξέ το, αν νομίζεις ότι μπορείς να ανταπεξέλθεις, γιατί εγώ δεν μπορώ να έρχομαι εκεί να δουλεύω”. Έχω κάνει σουβλατζής και την ξέρω πάρα πολύ καλά τη δουλειά. Η μαμά μου έκανε τις πίτες και εγώ τα τύλιγα και τα έψηνα. Έχω συνταγή, η σάλτσα είναι ποντιακή της μάνας μου, αυτή θα φτιάξω, την ξέρω από τότε που δουλεύαμε. Ο κόσμος θα είναι ουρές», ανέφερε ο Λευτέρης Πανταζής στην εκπομπή «Buongiorno».