Δανοί πολίτες, επίσημα – ανεπίσημα, μέσω σελίδων που φέρουν το όνομα της χώρας τους, επιστρατεύουν το διάσημο παιχνίδι της Δανίας εναντίον της πολιτικής του Αμερικανού Προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ, και τα LEGO αποβιβάζονται στην παγωμένη Γροιλανδία για να την προστατέψουν, με τους φανατικούς των εν λόγω παιχνιδιών να αποθεώνουν την ευφάνταστη ιδέα.

Το διόραμα από LEGO που έχει προκαλέσει φρενίτιδα εδώ και λίγες ώρες απεικονίζει στρατιώτες με πλήρη εξάρτηση να αποβιβάζονται στην παγωμένη Γροιλανδία με τη λεζάντα να αναφέρει « Η Δανία έστειλε τους καλύτερους LEGO στρατιώτες για να υπερασπιστούν την Γροιλανδία».

Και για όσους δεν γνωρίζουν η ιστορία της LEGO ξεκινάει το 1916, όταν ένας φτωχός ξυλουργός και µαραγκός, ο 25χρονος Όλε Κιρκ Κρίστιανσεν, αγόρασε ένα μικρό εργαστήριο σε ένα χωριό της Δανίας, που κατασκεύαζε κινητές σκάλες, εργαλεία και σανίδες.

Στον ελεύθερο του χρόνο συνήθιζε να φτιάχνει ξύλινα παιχνιδάκια για τα παιδιά του, µία ευχάριστη ενασχόληση που σύντοµα θα τον αντάµειβε. Την εποχή της μεγάλης ύφεσης, οι δουλειές δεν πήγαιναν καλά και έτσι το 1932 ο Κρίστιανσεν αποφάσισε να προσθέσει στη γκάµα των προϊόντων του μινιατούρες από τα προϊόντα που ήδη έφτιαχνε καθώς και µερικά ξύλινα παιχνίδια «για να ευχαριστιούνται τα παιδιά», όπως έλεγε.

Το 1949, ο πρώην ξυλουργός έφτιαξε τα πρώτα πλαστικά τουβλάκια, με την ονομασία Automatic Binding Bricks, που διέθεταν µικρές προεξοχές στις πάνω πλευρές και τρύπες στις κάτω ώστε να µπορούν να µπαίνουν το ένα στο άλλο.

Μπορούσαν να μείνουν ενωμένα, αλλά όχι τόσο σφιχτά ώστε να μην μπορούν να τραβηχτούν και να γίνουν πάλι ξεχωριστά κομμάτια. Μέχρι το 1951 η ζήτηση για τα πλαστικά παιχνίδια αυξανόταν, σηµατοδοτώντας την αρχή του τέλους για τα ξύλινα παιχνίδια. Σαν να µην έφτανε αυτό, το εργοστάσιο που τα παρασκεύαζε καταστράφηκε, δίνοντας οριστικό τέλος στην παραγωγή των ξύλινων παιχνιδιών.

Το 1958, χρονιά κατά την οποία τα τουβλάκια έχουν σχήμα που έχει καταχωρηθεί με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας, παρήχθησαν διάφορες ποικιλίες από τα πλαστικά τουβλάκια, τα οποία άρχισαν να εξάγονται σε όλη την Ευρώπη. Την ίδια χρονιά πέθανε ο Όλε Κιρκ Κρίστιανσεν, οπότε ανέλαβε ο γιος του, Γκόντφρεντ Κιρκ, ο οποίος µπαινόβγαινε στο εργοστάσιο από την τρυφερή ηλικία των 12 ετών.