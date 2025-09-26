Σε άμεση διακοπή της συνεργασίας της με τον κωμικό Πάρι Ρούπο προχώρησε η εταιρεία Pizza Fan, έπειτα από τον σάλο που προκλήθηκε από σχόλια που έκανε ο καλλιτέχνης κατά τη διάρκεια παράστασής του. Η απόφαση αυτή έρχεται ως άμεση συνέπεια των έντονων αντιδράσεων που προκάλεσε ο κωμικός, αναφερόμενος στην ελληνική σημαία, τη σφαγή στον Μελιγαλά και τη δολοφονία του συντηρητικού ακτιβιστή Τσάρλι Κερκ.

Θέση για το θέμα πήρε ο Άρης Πορτοσάλτε μέσα από την εκπομπή Live U και μεταξύ άλλων ανέφερε: «Όταν αυτό το υφιστάμεθα εμείς (για το cancel στον Ρούπο) η συμπαράσταση έρχεται αλλά δεν επηρεάζει εκείνους που τα λένε, ενώ τώρα νιώθω ότι συμπαρίστανται αυτοί που κάνουν αυτά σε εμάς. Ως προς την διανομή ασθενειών το «ψόφα» και τα διάφορα τέτοια. Τώρα τα λούζονται μεταξύ τους. Η αγωνιστικότητα έχει συνέπειες, αν κάποιος θέλει να τοποθετείται όπως επιθυμεί να τοποθετείται, θα πάρει και την ευθύνη των απόψεών του.

Αυτή την αρρώστια την υφιστάμεθα κάποιοι πολλά χρόνια τώρα. Ο άνθρωπος (ο Πάρις Ρούπος) φαντάζομαι κατάλαβε μόνος του ότι όταν εκπροσωπείς μια εταιρεία, αναλαμβάνεις μια δουλειά. Αυτή η εταιρεία βάζει και κάποιες προϋποθέσεις ως προς το που μπορεί να φτάσει το όποιο χιούμορ σου»