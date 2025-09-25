Αντιδράσεις προκάλεσαν σχόλια του κωμικού Πάρι Ρούπου σε παράστασή του, με αποτέλεσμα να ανακοινωθεί η διακοπή της συνεργασίας του με τη γνωστή εταιρεία Pizza Fan.

Σύμφωνα με όσα αναφέρει η εταιρεία σε ανακοίνωσή της, με τον κωμικό είχε συνεργαστεί για ένα διάστημα, για την προβολή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ωστόσο, όπως γράφει η Pizza Fan, θεωρεί «μεγάλη απρέπεια τη χρησιμοποίηση εθνικών συμβόλων και ιστορικών γεγονότων με ανάρμοστο τρόπο στην προσωπική παράσταση κωμωδίας».

«Οποιοσδήποτε εκπροσωπεί μια εταιρεία με την εμβέλεια της Pizza Fan, που φτάνει σε κάθε ελληνικό σπίτι χωρίς καμία διάκριση, θα πρέπει να γνωρίζει ότι πέρα από τις προσωπικές του θέσεις και τα όποια πιστεύω οφείλει να σέβεται τον κόσμο της και να μην εκθέτει αναίτια την εταιρεία με την οποία συνεργάζεται με σχόλια που μπορούν να δημιουργήσουν αντιθέσεις και εντάσεις στον κόσμο της και ευρύτερα», προσθέτει η ανακοίνωση της εταιρείας.

Τα σχόλια του κωμικού που προκάλεσαν αντιδράσεις

Αν και η εταιρεία δεν αναφέρεται σε συγκεκριμένα σημεία της παράστασης του κωμικού, κάποια σχόλια που έκανε προκάλεσαν αντιδράσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, κάνοντας χρήστες να ζητούν την απόλυσή του.

Ειδικότερα, στις 15 Σεπτεμβρίου, ο κωμικός, σε παράστασή του στον Πολυχώρο Λιπασμάτων Δραπετσώνας, αναφέρθηκε στην ελληνική σημαία, τη σφαγή στον Μελιγαλά και τη δολοφονία του συντηρητικού ακτιβιστή Τσάρλι Κερκ, μεταξύ άλλων.

Όπως φαίνεται σε βίντεο που έχει ανεβάσει ο ίδιος στο TikTok, κάποια σχόλια που έκανε και προκάλεσαν αντιδράσεις είναι τα παρακάτω.

Στην αρχή του βίντεο, ο κωμικός λέει: «Γουστάρω κάθε φορά εδώ, γιατί έχει απέναντι αυτή την τεράστια ελληνική σημαία πάνω σε αυτό το καζάνι. Το οποίο, αν κρίνουμε από τη μυρωδιά, έχει μέσα βοθρολύματα. Άρα βγάζει απόλυτο νόημα».

Σε άλλο σημείο, αναφέρει: «Μου αρέσει πάρα πολύ κάθε χρόνο όταν παίζουμε εδώ στα Λιπάσματα. Ιδανικό όνομα. Γιατί το “λιπάσματα” μου θυμίζει αυτό που θα έπρεπε να καταλήξουν να είναι όλοι οι ναζί. Είστε από αυτούς που λένε: “μορφώστε τους ναζί”; Σόρι, δεν έχω αρκετό χρόνο γι’ αυτό. Έχω μόνο μία ζωή και σκοπεύω να την περάσω με όσο λιγότερους από αυτούς γίνεται».

Σε άλλο σημείο αναφέρθηκε στη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ: «Νεκρός από σφαίρα ο Αμερικανός ακροδεξιός Τσάρλι Κερκ. Έκανε περιοδείες και ως θερμός υποστηρικτής της οπλοκατοχής. Συγχαρητήρια! Γιατί η καμπάνια του αυτή επιτέλους βρήκε στόχο».

Η ανακοίνωση της Pizza Fan

«Εκ μέρους της διοίκησης της Pizza Fan, σχετικά με το θέμα πουδημιουργήθηκε με τον κωμικό Πάρι Ρούπο με τον οποίο συνεργάστηκε η εταιρεία για ένα διάστημα, για την προβολή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ανακοινώνονται τα εξής: «Θέλουμε να κάνουμε απόλυτα ξεκάθαρο ότι θεωρούμε μεγάλη απρέπεια τη χρησιμοποίηση εθνικών συμβόλων και ιστορικών γεγονότων με ανάρμοστο τρόπο στην προσωπική παράσταση κωμωδίας του Πάρι Ρούπου, η οποία καμία σχέση δεν έχει να κάνει επικοινωνιακά με την Pizza Fan και για την οποία μάθαμε και εμείς από τα MME.

Παράλληλα οποιοσδήποτε εκπροσωπεί μια εταιρεία με την εμβέλεια της Pizza Fan, που φτάνει σε κάθε ελληνικό σπίτι χωρίς καμία διάκριση, θα πρέπει να γνωρίζει ότι πέρα από τις προσωπικές του θέσεις και τα όποια πιστεύω οφείλει να σέβεται τον κόσμο της και να μην εκθέτει αναίτια την εταιρεία με την οποία συνεργάζεται με σχόλια που μπορούν να δημιουργήσουν αντιθέσεις και εντάσεις στον κόσμο της και ευρύτερα στο κοινωνικό σύνολο. Για τους ανωτέρω λόγους από σήμερα 25/9/25 η Pizza

Fan ανακοινώνει την απόλυση του κ.Ρούπου και διακόπτει κάθε συνεργασία μαζί του.»