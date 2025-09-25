Ο Πάρης Ρούπος μιλώντας στην εκπομπή «Το ‘Χουμε» αναφέρθηκε στο περιστατικό που ξεσήκωσε θύελλα αντιδράσεων όταν σε παράσταση του στα «Λιπάσματα» στην περιοχή της Δραπετσώνας διακωμώδησε την ελληνική σημαία, με αποτέλεσμα να διακοπεί η συνεργασία του με την γνωστή εταιρεία Pizza Fan.

Ο γνωστός κωμικός στις δηλώσεις του υποστήριξε ότι το βίντεο πήρε μεγαλύτερη έκταση μετά το βίντεο που έκανε ο Κωνσταντίνος Μπογδάνος, ο οποίος σύμφωνα με τον κωμικό καλούσε τον κόσμο σε μποϊκοτάζ εις βάρος της εταιρείας με την οποία συνεργάζεται.

«Στην ουσία πιο πολύ παρερμήνευσαν ή μάλλον διαστρέβλωσαν ένα αστείο που έκανα για την ελληνική σημαία. Στην ουσία δεν έλεγα κάτι για τη σημαία, έλεγα γι’ αυτούς που κρύβονται πίσω από τη σημαία. Δεν το είχα γράψει από πριν, ήταν κάτι που είπα εκείνη την ώρα. Ο κόσμος αντέδρασε με γέλιο και χειροκροτήματα.

Χθες με έκανε ο Μπογδάνος βίντεο με πάθος και χαρακτηρισμούς – και προς την εταιρεία (σ.σ. που εργάζεται ο Πάρης Ρούπος) και προς εμένα και προς του πελάτες της εταιρείας. Ένα βίντεο που είναι αρκετά μηνύσιμο από μόνο του. Μετά από αυτό το βίντεο έγινε εντονότερο το κύμα διαμαρτυριών και τηλεφωνημάτων. Είναι απειλητικό, καλεί σε μποϊκοτάζ».

«Θα κινηθώ νομικά ενταντίον του Μπογδάνου»

«Προς το παρόν συλλέγω υλικό για να κινηθώ νομικά. Λαμβάνω πολλά σχόλια και μηνύματα στα δικά μου social απειλητικά, υβριστικά. Νιώθω οργή και εκνευρισμό. Είναι τρομακτικό.

Όχι μόνο προς εμένα ότι μπορεί να συμβεί κάτι τέτοιο, αλλά ότι μπορεί να συμβεί σε οποιονδήποτε για πολιτικές πεποιθήσεις ή απλά για ένα κωμικό σκετς. Κάτι σατιρικό τέλος πάντων. Εκφοβισμός της Τέχνης με απώτερο σκοπό τη φίμωση. Και την ελευθερία του λόγου μόνο όταν ο λόγος αυτός είναι ο δικός μας. Ο δικός τους δηλαδή».