Τα φάρμακα GLP-1 δεν χρησιμοποιούνται πλέον μόνο για τη διαχείριση του διαβήτη τύπου 2. Όλο και περισσότεροι άνθρωποι τα επιλέγουν και για την απώλεια βάρους, συχνά με εντυπωσιακά αποτελέσματα.

Κάπου εκεί όμως προκύπτει ένα βασικό ερώτημα: τι γίνεται μετά; Αφού κάποιος φτάσει στο επιθυμητό βάρος, μπορεί απλώς να σταματήσει το φάρμακο; Και αν ναι, ποιος είναι ο σωστός τρόπος;

Η διακοπή των GLP-1 δεν είναι τόσο απλή όσο φαίνεται. Το σώμα έχει ήδη προσαρμοστεί στη δράση τους και η μετάβαση εκτός θεραπείας μπορεί να φέρει αλλαγές που πολλοί δεν περιμένουν. Γι’ αυτό και το πώς θα γίνει αυτή η διαδικασία έχει σημασία. Ακολουθούν όσα χρειάζεται να γνωρίζετε πριν σταματήσετε τη λήψη τους, σύμφωνα με γιατρούς στο Yahoo Health.

Γιατί κάποιος διακόπτει τα GLP-1

Οι πιο συχνοί λόγοι διακοπής των φαρμάκων GLP-1 (αγωνιστές υποδοχέων GLP-1) σχετίζονται με τις παρενέργειες. Πολλοί ασθενείς σταματούν λόγω συμπτωμάτων όπως ναυτία, διάρροια, εμετός, δυσκοιλιότητα και κοιλιακός πόνος. Σε ορισμένες περιπτώσεις, τα συμπτώματα είναι τόσο έντονα που επηρεάζουν την καθημερινότητα, ακόμη και την εργασία.

Άλλοι λόγοι περιλαμβάνουν το υψηλό κόστος ή την απροθυμία για μακροχρόνια χρήση. Υπάρχουν επίσης περιπτώσεις όπου οι ίδιοι οι γιατροί συστήνουν διακοπή, όταν «οι κίνδυνοι αρχίζουν να υπερτερούν των οφελών».

Τι συμβαίνει στο σώμα όταν σταματάτε

Οι αλλαγές ξεκινούν γρήγορα. Λίγο μετά τη διακοπή, επανέρχονται η πείνα και γενικά η επιθυμία για το φαγητό. Αυτό συμβαίνει επειδή το σώμα χάνει τα σήματα που καταστέλλουν την όρεξη.

Οι επιπτώσεις δεν σταματούν εκεί. Συχνά παρατηρούνται:

αύξηση σακχάρου στο αίμα (ιδίως σε άτομα με διαβήτη)

άνοδος της αρτηριακής πίεσης και της χοληστερόλης

πιο έντονες λιγούρες

μειωμένη ικανότητα κορεσμού

Μελέτες δείχνουν ότι μέσα σε 16 εβδομάδες από τη διακοπή της τιρζεπατίδης, το σάκχαρο αυξάνεται και ο διαβήτης επιδεινώνεται. Τα καρδιομεταβολικά οφέλη επίσης μειώνονται. Μέσα σε λίγους μήνες αρχίζουν να εξασθενούν, ενώ σε διάστημα έως 12–18 μηνών μπορεί να έχουν χαθεί πλήρως, ειδικά αν δεν διατηρηθούν αλλαγές στον τρόπο ζωής.

Πώς μπορείτε να σταματήσετε τα φάρμακα GLP-1

H σταδιακή μείωση θεωρείται πιο πρακτική επιλογή, καθώς δίνει χρόνο στον οργανισμό και στον ασθενή να προσαρμοστούν και να ενισχύσουν υγιεινές συνήθειες, μειώνοντας τον κίνδυνο γρήγορης επαναπρόσληψης βάρους.

Γενικά, η διακοπή χωρίς σχέδιο θεωρείται λάθος. Παρομοιάζεται με το να αφαιρείς έναν γύψο πριν επουλωθεί το οστό. Πριν σταματήσετε, είναι σημαντικό να έχετε:

Μια διατροφή πλούσια σε πρωτεΐνη και φυτικές ίνες

Τακτική άσκηση, με προπόνηση δύναμης τουλάχιστον 2 φορές την εβδομάδα

Συστηματική παρακολούθηση από ειδικό

Ο χρόνος που διαρκεί η θεραπεία πρέπει να αξιοποιείται για την ανάπτυξη συνηθειών που βοηθούν στη διατήρηση υγιούς βάρους, όπως:

σταθερή φυσική δραστηριότητα

προτίμηση σε γεύματα με υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνη και φυτικές ίνες

περιορισμός επεξεργασμένων υδατανθράκων

Πώς να διατηρήσετε το βάρος μετά τη διακοπή

Ένα συχνό λάθος είναι η πεποίθηση ότι το βάρος που χάθηκε δεν θα επιστρέψει. Στην πραγματικότητα, υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να συμβεί ακριβώς το αντίθετο.

Όπως επισημαίνουν γιατροί, για να έχετε καλύτερα αποτελέσματα μετά τη διακοπή θα πρέπει να αντιληφθείτε πως το συγκεκριμένο φάρμακο είναι εξαιρετικά αποτελεσματικό, αλλά είναι εργαλείο και όχι «μαγική λύση». Αυτό σημαίνει πως θα πρέπει να υιοθετήσετε – ήδη από τη χρήση του – σταθερές και υγιεινές συνήθειες.

Η συνεργασία με ειδικούς (διατροφολόγους και γιατρούς) μπορεί πραγματικά να σας βοηθήσει ώστε να διατηρήσετε τα οφέλη. Συστήνεται επίσης επανέλεγχος με γιατρό μέσα σε 4–6 εβδομάδες από τη διακοπή.

Η διακοπή των GLP-1 δεν σημαίνει ότι χάνετε όσα πετύχατε. Αυτό που κάνει τη διαφορά είναι ο σωστός σχεδιασμός. Και σε κάθε περίπτωση τις αποφάσεις για τη χρήση του φαρμάκου – σε κάθε στάδιο – δεν θα πρέπει να τις λαμβάνετε μόνοι σας. Η συζήτηση με γιατρό και η ύπαρξη ενός ξεκάθαρου πλάνου για την επόμενη μέρα είναι καθοριστικής σημασίας.