Ο καφές αποτελεί καθημερινή συνήθεια για εκατομμύρια ανθρώπους σε όλο τον κόσμο, χαρίζοντας ενέργεια, αυξημένη συγκέντρωση και καλύτερη αθλητική απόδοση. Ωστόσο, αν και για πολλούς η κατανάλωσή του με άδειο στομάχι δεν δημιουργεί προβλήματα, για άλλους μπορεί να προκαλέσει δυσφορία ή να επιβαρύνει το πεπτικό σύστημα.

Καούρα και αυξημένη οξύτητα στομάχου

Ο καφές είναι όξινο ρόφημα και η κατανάλωσή του με άδειο στομάχι μπορεί να διεγείρει την παραγωγή γαστρικού οξέος. Αυτό μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό στο στομάχι και να οδηγήσει σε καούρα.

Το πρόβλημα επιτείνεται από δύο παράγοντες:

Το γαστρικό οξύ μπορεί να ανέβει στον οισοφάγο, προκαλώντας γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση.

Η καφεΐνη χαλαρώνει τον κάτω οισοφαγικό σφιγκτήρα, διευκολύνοντας την παλινδρόμηση.

Όσοι πάσχουν από χρόνια καούρα, γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση (GERD) ή Σύνδρομο Ευερέθιστου Εντέρου (IBS) χρειάζεται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί. Παρ’ όλα αυτά, δεν υπάρχουν επιστημονικά δεδομένα που να αποδεικνύουν ότι ο καφές με άδειο στομάχι αυξάνει τον κίνδυνο ανάπτυξης GERD.

Συμβουλή: Αν ο καφές σας προκαλεί καούρα, δοκιμάστε να τον συνοδεύσετε με φαγητό ή να προτιμήσετε πιο σκούρα ποικιλία και επεξεργασία. Μελέτη του 2014 έδειξε ότι ο ανοιχτόχρωμος καφές αυξάνει περισσότερο την οξύτητα από τον σκούρο.

Γρηγορότερη απορρόφηση καφεΐνης

Σε άδειο στομάχι, η καφεΐνη απορροφάται ταχύτερα, με αποτέλεσμα πιο έντονα συμπτώματα, όπως:

άγχος και νευρικότητα,

ταχυπαλμία,

πονοκέφαλοι,

αυξημένη αρτηριακή πίεση.

Η κατανάλωση καφέ με φαγητό καθυστερεί την απορρόφηση, μειώνοντας την πιθανότητα παρενεργειών.

Σημαντικό είναι να αναφερθεί ότι οι έρευνες που συνέδεσαν τον καφέ με αυξημένο άγχος αφορούν ανθρώπους που κατανάλωναν πάνω από έξι φλιτζάνια ημερησίως. Οι περισσότεροι ειδικοί θέτουν το όριο καφεΐνης στα 400 mg την ημέρα (τέσσερα με πέντε φλιτζάνια).

Ειδική περίπτωση: Καφές στην εγκυμοσύνη

Η καφεΐνη περνά τον πλακούντα και μπορεί να επηρεάσει το έμβρυο. Οι γιατροί συστήνουν περιορισμό σε ένα έως δύο φλιτζάνια την ημέρα.

Πεπτικές ενοχλήσεις

Για αρκετούς καταναλωτές, ο καφές με άδειο στομάχι προκαλεί:

φούσκωμα,

κράμπες,

ναυτία,

διάρροια.

Η κατανάλωση καφέ μπορεί επίσης να διεγείρει την κινητικότητα του εντέρου, αυξάνοντας την ανάγκη για άμεση κένωση. Ιδιαίτερα όσοι πάσχουν από Σύνδρομο Ευερέθιστου Εντέρου συχνά βιώνουν πιο έντονη γαστρεντερική δυσφορία.

Ορμονικές επιδράσεις

Η καφεΐνη διεγείρει την παραγωγή κορτιζόλης, της λεγόμενης «ορμόνης του στρες». Η κορτιζόλη βοηθά στη ρύθμιση του μεταβολισμού και της αρτηριακής πίεσης, αλλά σε υψηλά επίπεδα σχετίζεται με άγχος, ευερεθιστότητα, διαταραχές ύπνου, καρδιαγγειακά προβλήματα και απώλεια οστικής μάζας.

Οι επιστήμονες πάντως επισημαίνουν ότι η αύξηση κορτιζόλης λόγω καφέ είναι περιορισμένη και δεν έχει αποδειχθεί επιβλαβής για την υγεία.

Καφές και απορρόφηση θρεπτικών συστατικών

Οι μελέτες δείχνουν ότι ο καφές μπορεί να μειώσει την απορρόφηση του σιδήρου όταν καταναλώνεται μαζί με τροφές πλούσιες σε αυτό το μέταλλο. Ωστόσο, όταν πίνετε καφέ με άδειο στομάχι δεν φαίνεται να επηρεάζεται σημαντικά η θρεπτική απορρόφηση.

Συμπερασματικά

Ο καφές με άδειο στομάχι δεν αποτελεί απαραίτητα κίνδυνο για όλους. Ωστόσο, μπορεί να προκαλέσει καούρα, άγχος ή γαστρεντερικές ενοχλήσεις σε ευαίσθητα άτομα. Η μέτρια κατανάλωση, η προτίμηση σε σκούρο καβούρδισμα και η συνοδεία του καφέ με κάποιο σνακ αποτελούν απλές πρακτικές που μειώνουν τις πιθανές αρνητικές συνέπειες.