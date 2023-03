Σύμφωνα με νέα μελέτη, τα άτομα που έχουν έντονο στρες μπορεί να έχουν γνωστικά προβλήματα που επηρεάζουν τη μνήμη, τη συγκέντρωση και την ικανότητά τους να μάθουν.

Επιπλέον, οι συγγραφείς της μελέτης ανέφεραν ότι: «όσοι από τους συμμετέχοντες είχαν αυξημένα επίπεδα στρες είχαν περισσότερες πιθανότητες να έρθουν αντιμέτωποι με μια καρδιαγγειακή νόσο ενώ επηρεάζεται και ο τρόπος ζωής τους (συμπεριλαμβανομένης της σωματικής αδράνειας, της παχυσαρκίας και του καπνίσματος).

Οι επιστήμονες, θεώρησαν ότι ήταν σημαντικό να μελετηθεί η σχέση μεταξύ στρες και γνωστικής ικανότητας, επειδή το στρες είχε προηγουμένως αποδειχθεί ότι είναι ένας τροποποιήσιμος παράγοντας κινδύνου για διάφορους τύπους άνοιας, συμπεριλαμβανομένου του πιο συνηθισμένου, της νόσου του Αλτσχάιμερ. Η ανάλυσή βασίστηκε σε δεδομένα που συλλέχθηκαν από τη μελέτη Reasons for Geographic and Racial Differences in Stroke (REGARDS).

Αυτή η μελέτη που χρηματοδοτείται από την ομοσπονδία περιλαμβάνει πάνω από 30.000 Αμερικανούς πολίτες (λευκούς και μαύρους), ηλικίας 45 ετών και άνω. Οι συμμετέχοντες ξεκίνησαν μεταξύ του 2003 και του 2007 και έκτοτε λαμβάνουν παρακολούθηση κάθε χρόνο, μέσω τηλεφώνου, ερωτηματολογίων και εξετάσεων.

Ο στόχος της μελέτης

Ο πρωταρχικός στόχος της μελέτης REGARDS είναι να εξετάσει τις διαφορές στην υγεία του εγκεφάλου, ιδιαίτερα στους μαύρους ανθρώπους που ζουν στη λεγόμενη «ζώνη εγκεφαλικού επεισοδίου» σε περιοχές του Νότου. Η ανάλυση των δεδομένων για αυτή τη νέα μελέτη αποκάλυψε πως το αυξημένο στρες σχετίζεται άμεσα με τη μειωμένη γνωστική λειτουργία. Ωστόσο, τα μαύρα άτομα έτειναν να αναφέρουν μεγαλύτερο στρες συνολικά. Το Γραφείο Υγείας των Μειονοτήτων του Υπουργείου Υγείας και Ανθρωπίνων Υπηρεσιών των ΗΠΑ αναφέρει ότι οι μαύροι ενήλικες έχουν 50% μεγαλύτερο κίνδυνο εγκεφαλικού από τους λευκούς ενήλικες. Επιπλέον, έχουν περίπου δύο φορές περισσότερες πιθανότητες να αναπτύξουν άνοια, σύμφωνα με την Ένωση Αλτσχάιμερ.

Πώς το άγχος επηρεάζει την υγεία των ανθρώπων

Η Tonya C. Hansel, PhD, LMSW, διδάκτωρ του προγράμματος κοινωνικής εργασίας και διευθύντρια στο Πανεπιστήμιο Tulane, είπε ότι το άγχος είναι ένα «αργό έγκαυμα» και μπορεί να έχει επιπτώσεις τόσο στην ψυχική όσο και στη σωματική υγεία.

«Τα σημάδια ότι το άγχος μπορεί να κατακλύζει το σύστημα κάποιου μπορεί να μοιάζουν με ευερεθιστότητα αλλά και αποφυγή πραγμάτων που φέρνουν χαρά ή λύπη», είπε. «Μπορεί επίσης να εκδηλωθεί με σωματικούς τρόπους, όπως πόνο στον αυχένα, στομαχικές διαταραχές και πονοκεφάλους». Σύμφωνα με την Hansel, αν αγνοήσουμε αυτά τα σημάδια, που έχουν συχνά πολλοί, μπορεί να μετατραπούν σε σοβαρότερα προβλήματα.

Ο Adam Gonzalez, PhD, κλινικός ψυχολόγος, Αντιπρόεδρος Συμπεριφορικής Υγείας στο Stony Brook Medicine και ιδρυτικός διευθυντής του κέντρου κλινικής έρευνας του Πανεπιστημίου Stony Brook στο Renaissance School of Medicine, εξήγησε περαιτέρω ότι όταν βιώνουμε έναν στρεσογόνο παράγοντα — είτε είναι κάτι αληθινό στο περιβάλλον μας είτε κάτι της φαντασίας μας – το μυαλό και το σώμα μας ανταποκρίνονται με αυτό που είναι γνωστό ως «η αντίδραση μάχης-πτήσης-πάγωμα».

Υπό τις κατάλληλες συνθήκες, αυτή η απάντηση μπορεί να είναι χρήσιμη. Ωστόσο, μπορεί να μας προκαλέσει προβλήματα, όπως δυσκολία στη σκέψη και τη συγκέντρωση, αρνητική σκέψη, ανησυχία και σωματικούς πόνους. Μπορεί επίσης να δημιουργήσει αρνητικά συναισθήματα, όπως ευερεθιστότητα, άγχος και φόβο, καθώς και προβλήματα συμπεριφοράς όπως η υπερκατανάλωση τροφής, η δυσκολία στον ύπνο και η χρήση ουσιών.

Ο Gonzalez είπε ότι το να μένεις κολλημένος σε μια διαρκή αντίδραση στρες «μπορεί να προκαλέσει φθορά στο μυαλό και το σώμα» δημιουργώντας προβλήματα ψυχικής υγείας όπως πανικός και κατάθλιψη καθώς και φλεγμονές, μειωμένη ανοσοποιητική λειτουργία, αύξηση βάρους, υπέρταση και καρδιακά προβλήματα, μεταδίδει το Healthline.

Τι να κάνετε όταν το άγχος «χτυπά»

Ο Gonzalez είπε ότι είναι σημαντικό να χτίσετε την ανθεκτικότητά σας, την οποία όρισε ως την ικανότητα του μυαλού και του σώματός να “αναπηδούν” από το άγχος.

«Υπάρχουν πολλοί τρόποι με τους οποίους μπορούμε να εργαστούμε για να ενισχύσουμε την ανθεκτικότητά μας και να αντιμετωπίσουμε προσαρμοστικά το άγχος, συμπεριλαμβανομένου του υγιεινού τρόπου ζωής όπως σωματική δραστηριότητα/άσκηση, υγιεινή διατροφή, ξεκούραστος ύπνος, κοινωνικές συναναστροφές και πνευματικότητα», είπε.

Ο Gonzalez εξήγησε περαιτέρω ότι, όπως ακριβώς βιώνουμε μια αντίδραση στρες, μπορούμε επίσης να βιώσουμε μια αντίδραση χαλάρωσης. «Μπορείτε να δημιουργήσετε ή να προκαλέσετε αυτήν την απάντηση στρέφοντας επανειλημμένα την προσοχή σας σε ένα εστιακό σημείο (π.χ. την αναπνοή σας, μια θετική εικόνα, λέξη, φράση), παραμένοντας ανοιχτός στην εμπειρία», σημείωσε.

Ο ψυχολόγος σημείωσε επίσης ότι οι ασκήσεις διαλογισμού, οι βαθιές αναπνοές, οι καθοδηγούμενες εικόνες, η γιόγκα και οι προσευχές μπορούν να παράγουν μια απόκριση χαλάρωσης. «Αυτές οι πρακτικές μπορούν να βοηθήσουν στην άμεση διαχείριση του στρες και μπορούν να βοηθήσουν στην ενίσχυση της ανθεκτικότητας του μυαλού και του σώματός σας», είπε, προτείνοντας στους ανθρώπους να ασκούν την απόκριση χαλάρωσης κάθε μέρα για περίπου 5 με 20 λεπτά. «Όσο περισσότερο εξασκείστε, τόσο πιο προετοιμασμένοι θα είναι το μυαλό και το σώμα σας για να διαχειριστείτε το άγχος», είπε.

Ανεξάρτητα από το πώς το κάνετε, μόνο η πράξη της εργασίας για να διαχειριστείτε το άγχος σας μπορεί να κάνει τη διαφορά, σημείωσε η Hansel, επισημαίνοντας ότι αυτό που επιλέγετε να κάνετε δεν είναι τόσο σημαντικό όσο το γεγονός ότι κάνετε κάτι θετικό για τον εαυτό σας.

Σημείωσε επίσης ότι αυτό που κάνετε για να διαχειριστείτε το άγχος μπορεί να χρειαστεί να αλλάξει με την πάροδο του χρόνου, καθώς τα πράγματα που κάποτε λειτουργούσαν για εσάς μπορεί να γίνουν λιγότερο αποτελεσματικά. «Η προσαρμοστική μείωση του στρες μπορεί να είναι η κίνηση ή η σωματική δραστηριότητα, ο ύπνος μια ώρα νωρίτερα ή η λήψη 5 λεπτών για βαθιές ανάσες», είπε.