Δεκάδες χιλιάδες Ισραηλινοί συγκεντρώθηκαν απόψε στο Τελ Αβίβ για να ζητήσουν από την κυβέρνησή τους μια συμφωνία για την κατάπαυση του πυρός στη Γάζα η οποία θα εγγυάται την απελευθέρωση των ομήρων, σε μία από τις πιο ογκώδεις συγκεντρώσεις αλληλεγγύης που έχουν πραγματοποιηθεί στο Ισραήλ από την αρχή του πολέμου στη Γάζα τον Οκτώβριο 2023.

«Φέρτε τους πίσω όλους!» , «Σταματήστε τον πόλεμο!», φώναζε το τεράστιο πλήθος που συγκεντρώθηκε σε μια εμβληματική πλατεία του Τελ-Αβίβ, όπου οι οικογένειες συναντώνται εδώ και σχεδόν δύο χρόνια για να απαιτήσουν την απελευθέρωση των ανθρώπων τους που κρατούνται από τη Χαμάς στη Γάζα.

Το Φόρουμ των οικογενειών των ομήρων, που οργάνωσε αυτή την ημέρα κινητοποίησης, υπολόγισε σε σχεδόν 500.000 τον αριθμό των διαδηλωτών.

«Απαιτούμε μια συνολική και υλοποιήσιμη συμφωνία, καθώς και το τέλος του πολέμου. Απαιτούμε αυτό που δικαιωματικά μας ανήκει, τα παιδιά μας», είπε απευθυνόμενη στο πλήθιος η Εϊνάβ Ζανγκάουκερ, μητέρα του ομήρου Ματάν.

«Η ισραηλινή κυβέρνηση ουδέποτε πρότεινε μια αληθινή πρωτοβουλία υπέρ μιας συνολικής συμφωνίας και του τερματισμού του πολέμου. Μετέτρεψαν τον πιο δίκαιο πόλεμο σε έναν άχρηστο πόλεμο», κατήγγειλε.

Οι διαδηλωτές κρατούσαν φωτογραφίες των ομήρων, ισραηλινές σημαίες και κίτρινες σημαίες, χρώμα σύμβολο των ομήρων. «Ειρήνη τώρα», «Φέρτε τον πίσω στο σπίτι», έγραφαν τα πλακάτ κάτω από τις φωτογραφίες των 49 ομήρων που εξακολουθούν να κρατούνται στη Γάζα, 27 από τους οποίους θεωρούνται νεκροί από το στρατό.

Αποκλεισμοί δρόμων, φλεγόμενα ελαστικά και μερικές συμπλοκές με την αστυνομία σηματοδότησαν τη σημερινή ημέρα. Η έκκληση για πανεθνική απεργία αλληλεγγύης δεν βρήκε ωστόσο τελικά μεγάλη ανταπόκριση και η δραστηριότητα παρέμεινε σχετικά ομαλή στο Τελ Αβίβ, όπως και στην Ιερουσαλήμ, διαπίστωσε το Γαλλικό Πρακτορείο.

Σε μια κίνηση ισχυρού συμβολισμού, μια τεράστια ισραηλινή σημαία με τις φωτογραφίες των απαχθέντων ξεδιπλώθηκε το πρωί σ’ αυτή την «πλατεία των ομήρων».