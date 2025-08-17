Με τον Νταβίντ Ράγια να πραγματοποιήσει σωρεία επεμβάσεων και τον Ρικάρντο Καλαφιόρι να σκοράρει νωρίς, η Αρσεναλ πέρασε νικηφόρα από το «Ολντ Τράφορντ», κερδίζοντας με 1-0 τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ που πάλεψε αλλά δεν μπόρεσε να πάρει ούτε τον βαθμό.

Οι «κανονιέρηδες» ήταν εκείνοι που άνοιξαν το σκορ, μόλις στο 13ο λεπτό. Από εκτέλεση κόρνερ του Ντέκλαν Ράις και λανθασμένη έξοδο του Αλτάι Μπαγιντίρ, με κεφαλιά από κοντά και, ουσιαστικά σε κενή εστία, ο Ρικάρντο Καλαφιόρι έκανε το 0-1. Ο Μπριάν Εμπουεμό (6′, 25′) ήταν ο πιο δραστήριος των «κόκκινων διαβόλων» αλλά ο Πατρίκ Ντορκού πλησίασε πιο κοντά στην ισοφάριση στο ημίωρο – το μακρινό σουτ του βρήκε στο δοκάρι του Νταβίντ Ράγια κι έφυγε άουτ. Ματέους Κούνια (33′ και 38′) και Μάρτιν Έντεγκααρντ (35′) έκαναν τις προσπάθειές τους, εκατέρωθεν, ωστόσο το 0-1 έμεινε ως το φινάλε του πρώτου μέρους.

Το δεύτερο ξεκίνησε με τους παίκτες του Ρούμπεν Αμορίμ να προσπαθούν να πιέσουν. Το σουτ του Μέισον Μάουντ (49′) μπλοκαρίστηκε από τα σώματα των αμυνόμενων ενώ αυτό του Μπρούνο Φερνάντες (57′) έδιωξε σε κόρνερ ο Ράγια. Στην εστία, ο Ράις (65′) αστόχησε από πλεονεκτική θέση με το κεφάλι. Θεαματικό, αλλά συνάμα κι εκτός εστίας, το ψαλιδάκι του Εμπουεμό (71′) με τον Ράγια να κερδίζει τον πρώην φορ της Μπρέντφορντ και στο 74′ – σκαστή κεφαλιά που «έβγαλε» ο Ισπανός τερματοφύλακας. Ο οποίος σταμάτησε και το σλάλομ του Αμάντ Ντιαλό (78′) για να κρατήσει το 0-1 ως το τέλος.