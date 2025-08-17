Στιγμές τρόμου έζησαν οι επιβάτες πτήσης της Condor από την Κέρκυρα με προορισμό το Ντίσελντορφ, όταν λίγο μετά την απογείωση σημειώθηκαν εκρήξεις στον κινητήρα του αεροσκάφους. Το περιστατικό αποτυπώθηκε σε βίντεο που κατέγραψε αυτόπτης μάρτυρας και δημοσιεύτηκε στο TikTok.

Στο οπτικό υλικό φαίνεται το Boeing 757 στη φάση ανόδου, με τις λάμψεις από τις εκρήξεις να γίνονται ορατές, ενώ ακούγεται και ο έντονος θόρυβος που προκάλεσαν. Στη συνέχεια το αεροπλάνο στρέφει δεξιά, την ώρα που καπνός βγαίνει από τον κινητήρα.

Το αεροσκάφος, στο οποίο επέβαιναν περίπου 250 άτομα, απογειώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου. Ωστόσο, σε ύψος περίπου 1.500 ποδιών, ο δεξιός κινητήρας άρπαξε φωτιά από άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία. Οι χειριστές ακολούθησαν το πρωτόκολλο ασφαλείας και έθεσαν τον κινητήρα εκτός λειτουργίας.

Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, το αεροπλάνο εκτέλεσε επανακύκλωση, κινούμενο αρχικά παράλληλα με τον διάδρομο του αεροδρομίου της Κέρκυρας και στη συνέχεια βορειοδυτικά, φτάνοντας σε ύψη 6.000 και 8.000 ποδών. Ο τελικός προορισμός για την αναγκαστική προσγείωση ήταν το αεροδρόμιο του Μπρίντιζι στην Ιταλία, όπου και κατέληξε με ασφάλεια.

Κάτοικοι της πόλης ανέφεραν πως διέκριναν τον κινητήρα να καπνίζει, ενώ όταν το αεροσκάφος πέρασε πάνω από το λιμάνι, πολίτες και τουρίστες άκουσαν έναν ισχυρό εκκωφαντικό θόρυβο που τους αναστάτωσε.

Αν και υπήρξε αρχική προετοιμασία για έκτακτη προσγείωση στο αεροδρόμιο της Κέρκυρας, οι πιλότοι έκριναν ασφαλέστερο να κατευθυνθούν προς την Ιταλία.