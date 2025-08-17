Τραγική κατάληξη είχε η διαδρομή που έκανε σήμερα το πρωί με το μηχανάκι του ένας 56χρονος Βολιώτης.

Συγκεκριμένα στις 10.30 το πρωί, στον δρόμο προς Διμήνι λίγο πριν από το γεφυράκι, υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, το δίκυκλο που οδηγούσε ο Παντελής Αρχοντής, καρφώθηκε πίσω από ένα αυτοκίνητο με συνέπεια να τραυματιστεί σοβαρά.

Αμέσως κλήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ το οποίο ανταποκρίθηκε άμεσα με το πλήρωμα να προχωρά σε αλλεπάλληλες προσπάθειες καρδιοαναπνευστικής αναζωογόννησης, ενώ στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Βόλου, όπως δυστυχώς διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Ο εκλιπών ήταν πατέρας δύο παιδιών και εργαζόταν ως ελαιοχρωματιστής.

Η κηδεία του θα γίνει αύριο Δευτέρα 18 Αυγούστου στις 6μ.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Παντελεήμονος Ορφανοτροφείου βόλου.