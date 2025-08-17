Σοβαρό επεισόδιο σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου στο Ηράκλειο, όταν μητέρα και κόρη συνελήφθησαν για ενδοοικογενειακή βία μετά από έναν άγριο καβγά.

Σύμφωνα με το patris.gr η 37χρονη μητέρα, διαφωνώντας με τον τρόπο ζωής της 17,5 χρόνων κόρης της, προσπάθησε να βάλει όρια, κάτι που οδήγησε σε μία εκρηκτική αντιπαράθεση.

Η ένταση κλιμακώθηκε γρήγορα, με αποτέλεσμα οι δύο γυναίκες να πιαστούν στα χέρια και να καταλήξουν στα κρατητήρια. Η αστυνομία επενέβη και οι δύο συνελήφθησαν, με το περιστατικό να αντιμετωπίζεται ως ενδοοικογενειακό επεισόδιο.