Νέα στοιχεία έρχονται στο φως αναφορικά με την υπόθεση με τον εμπρηστικό μηχανισμό που εντοπίστηκε σε δασική έκταση στη Δροσιά.

Ο εκρηκτικός μηχανισμός που βρέθηκε σε δασική έκταση στο Δροσιά το μεσημέρι της Τρίτης 12 Αυγούστου αποτελούνταν από δυο γκαζάκια και ένα μπουκάλι με βενζίνη τυλιγμένα με μονωτική ταινία και φιτίλι.

Υπενθυμίζεται πως στον εμπρηστικό μηχανισμό βρέθηκε δακτυλικό αποτύπωμα ενός άνδρα, ο οποίος έχει ποινικό παρελθόν, και είχε προφυλακιστεί προ διμήνου για ξυλοδαρμό και απειλή σε βάρος μελών μίας οικογένειας με στόχο μία γυναίκα την οποία διεκδικούσε.

Όπως είπε ο Βασίλης Λαμπρόπουλος στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Mega, σύμφωνα με εκτίμηση των Αξιωματικών της Πυροσβεστικής, ο εμπρηστικός μηχανισμός τοποθετήθηκε εκεί για να μπει φωτιά στο δάσος και οι φλόγες να κάψουν το σπίτι της κοπέλας, το οποίο είναι κοντά στο σημείο.