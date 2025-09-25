Τα φαρμακεία στον νομό Θεσσαλονίκης θα παραλάβουν περίπου 300.000 αντιγριπικά εμβόλια για την περίοδο 2025-2026. Σύμφωνα με στοιχεία του Φαρμακευτικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης (ΦΣΘ), ήδη έχουν παραληφθεί τόσο από τον Συνεταιρισμό Φαρμακοποιών (ΣΥ.ΦΑ.) Θεσσαλονίκης όσο και από τις ιδιωτικές φαρμακαποθήκες και τα 6 αντιγριπικά εμβόλια που έχουν λάβει έγκριση για φέτος. Τα αντιγριπικά εμβόλια χορηγούνται δωρεάν από τα ασφαλιστικά ταμεία και πραγματοποιούνται στον χώρο του φαρμακείου χωρίς καμία επιβάρυνση του εμβολιαζόμενου, ενώ για να δράσουν και να δημιουργήσουν αντισώματα στον ανθρώπινο οργανισμό χρειάζονται περίπου δύο εβδομάδες.

«Πιστεύουμε ότι οι ποσότητες αντιγριπικών εμβολίων που έχουν παραγγελθεί επαρκούν για να καλυφθούν οι υπάρχουσες ανάγκες. Προτεραιότητα στον εμβολιασμό έχουν οι πολίτες που ανήκουν στις ομάδες υψηλού κινδύνου του πληθυσμού. Προς το παρόν δεχόμαστε ερωτήματα από τους συμπολίτες μας για τους εμβολιασμούς και πότε πρέπει να κάνουν το αντιγριπικό εμβόλιο. Παραδοσιακά, η διενέργεια του αντιγριπικού εμβολιασμού είναι από τις αρχές Οκτωβρίου έως και το τέλος Νοεμβρίου, χωρίς να αποκλείεται να χορηγηθεί και αργότερα. Η περίοδος της εποχικής γρίπης είναι από τον Οκτώβριο έως και τον Απρίλιο, με πιθανή έξαρση μεταξύ Ιανουαρίου και Μαρτίου», αναφέρει ο πρόεδρος του Φαρμακευτικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, Διονύσιος Ευγενίδης.

Σύμφωνα με τον κ. Ευγενίδη, ακόμη ένα σημαντικό βήμα για την εξυπηρέτηση των πολιτών είναι και η περσινή νομοθέτηση σε μόνιμη βάση της χορήγησης, μέσω ειδικής πλατφόρμας, του αντιγριπικού εμβολίου στον ενήλικο πληθυσμό χωρίς την ανάγκη προσκόμισης ιατρικής συνταγής. Όπως αναφέρεται στη σχετική εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας, ο αντιγριπικός εμβολιασμός δύναται να διεξαχθεί μέσω των ιδιωτικών φαρμακείων χωρίς την προσκόμιση ιατρικής συνταγής για τις ομάδες αυξημένου κινδύνου, όπως αυτές ορίζονται στην εγκύκλιο και το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμού. Η ενέργεια αυτή θα αφορά, όπως και πέρυσι, μόνο τα τετραδύναμα αδρανοποιημένα συμβατικά εμβόλια και μόνο για τον ενήλικο πληθυσμό.

«Ιδιαίτερη σημασία έχει και το γεγονός ότι ήδη από πέρυσι, με την ψήφιση του νόμου Ν. 5102/24, οι πιστοποιημένοι φαρμακοποιοί μπορούν πλέον να διενεργούν και όλους τους εμβολιασμούς ενηλίκων, όπως για πνευμονιόκοκκο, RSV και άλλες νόσους. Από τη δυνατότητα αυτή εξαιρούνται όλα τα εμβόλια που αφορούν ανοσοκατασταλμένα άτομα και εγκύους, πλην του εμβολίου της γρίπης», επισημαίνει ο κ. Ευγενίδης.