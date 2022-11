Ένα μεγάλο επίτευγμα, μία χρονιά ορόσημο για την Εταιρεία Προστασίας Σπαστικών/Πόρτα Ανοιχτή γιορτάστηκε την Τετάρτη, 23 Νοεμβρίου 2022, στο Πρότυπο Κέντρο Εκπαίδευσης & Αποκατάστασης “ΠΟΡΤΑ ΑΝΟΙΧΤΗ”, στην Αργυρούπολη, με αφορμή την επέτειο των 50 χρόνων από την ίδρυσή της. Την τελετή τίμησαν με την παρουσία τους η Α.Ε. η Πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών & Πάσης Ελλάδος,, εκπρόσωποι της Πολιτείας, κοινωφελών ιδρυμάτων και συγγενών οργανώσεων, και πολλοί εκλεκτοί φίλοι που έχουν αναγνωρίσει και στηρίξει διαχρονικά το έργο της.

Η όλη ατμόσφαιρα ήταν άκρως φιλική και ήταν διάχυτη η συγκίνηση και ο ενθουσιασμός.

Την τελετή άνοιξε η Χορωδία “Coro Piccolo” της Πόρτας Ανοιχτής, ψέλνοντας “Τη Υπερμάχω Στρατηγώ τα νικητήρια” και σηματοδοτώντας το ξεκίνημα μίας ευλογημένης μέρας.

Ακολούθησε ο χαιρετισμός της Προέδρου και ιδρυτικού μέλους της Εταιρείας Προστασίας Σπαστικών, Δάφνης Οικονόμου, η οποία κατάφερε μέσα σε λίγα λεπτά να εξιστορήσει με μοναδικό τρόπο ένα έργο 50 χρόνων, μιλώντας τόσο για τους ανθρώπους και τα γεγονότα που το ενέπνευσαν, όσο και για τα επιτεύγματα- σταθμούς για τα ελληνικά δεδομένα στον τομέα της πρόνοιας για τους ανθρώπους με εγκεφαλική παράλυση.

Αξίζει να σημειωθεί η ιδιαίτερη αναφορά της Δάφνης Οικονόμου στο γιο της Θέμο, το “αστέρι που φώτισε όλο το δρόμο”, μέσα στα μόλις 17 χρόνια της ζωής του, ενώ χαρακτηριστικοί είναι και οι τίτλοι που δόθηκαν σε καθεμία από τις πέντε δεκαετίες ζωής της Εταιρείας: Ανεβαίνοντας σκαλοπάτια, Χτίζοντας Γέφυρες, Αποκτώντας Φίλους, Ανοίγοντας διάπλατα τις πόρτες μας, Πετώντας Ψηλά

Ακολούθησε o χαιρετισμός της Α.Ε. Προέδρου της Δημοκρατίας, Κατερίνας Σακελλαροπούλου, η οποία μεταξύ άλλων ανέφερε: «Σκέφτομαι τους πρώτους γονείς που πήραν την πρωτοβουλία για την ίδρυση της Εταιρείας, τον πόνο και την αγωνία τους για την εξέλιξη των παιδιών τους και την ορθολογική και ψύχραιμη αντιμετώπιση του προβλήματός τους. Θέτοντας ως στόχο τη δημιουργία ενός πλαισίου για την προαγωγή των συμφερόντων των ατόμων με κινητικές αναπηρίες και με τη συνδρομή ιδιωτών, ιδρυμάτων, οργανώσεων και εταιρειών, δημιούργησαν μία “Πόρτα Ανοιχτή” για την εξυπηρέτηση και την ενδυνάμωση όσων πάσχουν από εγκεφαλική παράλυση στη χώρα μας. Μία πόρτα ανοιχτή στη ζωή, στη φυσιολογική ένταξη στην κοινωνία, στην ευημερία και την αξιοπρέπεια. Σήμερα, μπορείτε, δικαίως, να υπερηφανεύεστε για το έργο σας».

Στη συνέχεια, προβλήθηκε ένα σύντομο video της βραβευμένης σκηνοθέτη Μαριάννας Οικονόμου, το οποίο ουσιαστικά παρουσίασε την ιστορία της Εταιρείας από την ίδρυσή της μέχρι σήμερα. Αμέσως μετά, οι παρευρισκόμενοι είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν ένα ξεχωριστό πάνελ, στο οποίο μία νεαρά εξυπηρετούμενη, μία μητέρα, ένα στέλεχος και μία εθελόντρια μοιράστηκαν τις εμπειρίες τους και τη σχέση ζωής που δημιούργησαν μέσα στα χρόνια με την Εταιρεία Προστασίας Σπαστικών/Πόρτα Ανοιχτή.

Κατόπιν, η πολυβραβευμένη θεατρική ομάδα της Πόρτας Ανοιχτής “Ο Θίασος της Τρίτης” παρουσίασε την παράσταση “Ένας Γενναίος, Καινούριος Κόσμος”, βασισμένη στο σύνολό της στη Συμφωνία του Νέου Κόσμου του Antonin Dvorak. Μέσα από τα αξεπέραστα λόγια του Σοφοκλή, του Shakespeare και της Σαπφούς, σε συνδυασμό με κίνηση και μουσική, παρουσιάστηκε μία αλληγορία της δημιουργίας του κόσμου, ξεκινώντας από τα πρώτα στοιχεία της φύσης και προχωρώντας στην προσπάθεια του Ανθρώπου να ανακαλύψει τον εαυτό του, τον υπόλοιπο κόσμο και τελικά τους άλλους ανθρώπους.

Η παράσταση έτυχε ενθουσιώδους υποδοχής και καταχειροκροτήθηκε από την κατάμεστη αίθουσα της Πόρτας Ανοιχτής.

Ακολούθησε η απονομή Τιμητικών Διακρίσεων στην Ακαδημία Αθηνών, στη μνήμη της Καίτης Κυριακοπούλου, στη Μαριάννα Βαρδινογιάννη, στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, στο Ίδρυμα Λίλιαν Βουδούρη, στη Μυρτώ Λιάτη και στον Daniel Day- Lewis, για την πολυετή υποστήριξή τους στο έργο που επιτελείται στην Πόρτα Ανοιχτή, καθώς και σε άλλα κοινωφελή ιδρύματα και εταιρείες για την προσφορά τους την τελευταία δεκαετία, αλλά και σε πρόσωπα που σφράγισαν όλη την πορεία πέντε δεκαετιών: Πηνελόπη Μιχαλάκη, Ρίνα Κοέν, Βίκη Αντωνοπούλου, Μάρω Λιναρδάτου, Αγνή Κατζουράκη, Μερόπη Πρέκα, Αργυρούλα Πανά, Δέσποινα Βελισσαροπούλου, Μιράντα Χερμπερστάιν, Εύα Λόη, Ιωάννα Σγουρομάλλη, Τζωρτζίνα Κόκλα.

Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με τη χορωδία της Πόρτας Ανοιχτής και όλη τη θεατρική ομάδα επί σκηνής να τραγουδούν αγκαλιασμένοι το υπέροχο“You Raise Me Up” του Josh Groban, κλείνοντας με ιδανικό τρόπο αυτή την τόσο ξεχωριστή μέρα.

“Ό,τι κάνουμε, το κάνουμε από αγάπη”, είχε αναφέρει νωρίτερα στην ομιλία της η Δάφνη Οικονόμου, και δεν πρέπει να έμεινε κανείς που να μην το αισθάνθηκε αυτό, αποχωρώντας από την Πόρτα Ανοιχτή.

Εκτός από την Πρόεδρο της Δημοκρατίας και τον Αρχιεπίσκοπο, την Τελετή των 50 Χρόνων τίμησαν με την παρουσία τους ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Νέας Σμύρνης Συμεών, ο Κωστής Χατζηδάκης, Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, η Δόμνα –Μαρία Μιχαηλίδου, Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, ο Στέλιος Κυμπουρόπουλος Ευρωβουλευτής, ο Γιώργος Πατούλης Περιφερειάρχης, η Δήμητρα Νάνου, Αντιπεριφερειάρχης Νοτίου Τομέα, ο Νίκος Πέππας, Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών, ο Πρέσβης της Δημοκρατίας της Ινδίας, η Deputy Head of Mission της Βρετανικής Πρεσβείας, ο πρώην Πρέσβης του Καναδά, Robert Peck, η Μαρίνα Καρέλλα, σύζυγος του Πρίγκιπα Μιχαήλ, η Πριγκίπισσα Αλεξάνδρα, η Μαίη Παπούλια, σύζυγος πρώην Προέδρου της Δημοκρατίας, ο Κωνσταντίνος Μηνόπουλος, Αντιδήμαρχος Ελληνικού-Αργυρούπολης, ο Σπήλιος Διαβολίτσης, Αντιδήμαρχος Αγ. Δημητρίου, πρόεδροι και εκπρόσωποι συγγενών οργανώσεων, και πολλοί άλλοι.

Ο παντοτινός φίλος της Πόρτας Ανοιχτής, Daniel Day-Lewis, έστειλε θερμές ευχές.

ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΠΑΣΤΙΚΩΝ/ΠΟΡΤΑ ΑΝΟΙΧΤΗ

Η Εταιρεία Προστασίας Σπαστικών/Πόρτα Ανοιχτή, ειδικώς αναγνωρισμένο φιλανθρωπικό σωματείο, ιδρύθηκε το 1972 για να προσφέρει μια θέση στον ήλιο στον άνθρωπο με εγκεφαλική παράλυση στην Ελλάδα.

Η Εταιρεία δεν κλείστηκε ποτέ στον εαυτό της, ούτε απομόνωσε τα άτομα με αναπηρίες. Αντίθετα, αποβλέπει πάντα στην άρση των φραγμών που δημιουργούν η άγνοια και η προκατάληψη και προσπαθεί να χτίζει στέρεες γέφυρες

επικοινωνίας. Προσφέρει σεβασμό, υποστήριξη, ενθάρρυνση και ελπίδα στον άνθρωπο με αναπηρία σε κάθε στάδιο της ζωής του, ενώ συγχρόνως βρίσκεται στο πλευρό της οικογένειας, μετεκπαιδεύει στελέχη, ενημερώνει την κοινή γνώμη και ενθαρρύνει την επιστημονική έρευνα, κυρίως γύρω από τα αίτια της εγκεφαλικής παράλυσης και πιθανά μέτρα πρόληψης.

Το κλίμα αυτό χαρακτηρίζει όλο το έργο της, και με το πρωτοποριακό της πνεύμα ανοίγει διαρκώς καινούριους δρόμους και επεκτείνει τον ορίζοντα του ανθρώπου με εγκεφαλική παράλυση.

Πιστεύει πως η παιδεία, η καλλιέργεια και η τέχνη αποτελούν καθοριστικά συστατικά στη ζωή κάθε ανθρώπου, είναι αποφασισμένη να μη δειλιάσει όσο υπάρχει ένα παιδί, ένας νέος ή ένας ενήλικας που χρειάζεται τη βοήθειά της και δε θα παύσει ποτέ να προσφέρει υπηρεσίες υψηλής ποιότητας, και να αποβλέπει σ’ έναν θαυμαστό, καινούριο κόσμο που θα τον μοιραστούμε όλοι.

Στο Πρότυπο Κέντρο Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης «Πόρτα Ανοιχτή» προσφέρεται καθημερινά και δωρεάν ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών και προγραμμάτων υψηλής ποιότητας για την εκπαίδευση, αποκατάσταση, ψυχαγωγία και κοινωνική ένταξη 240 παιδιών, εφήβων και ενηλίκων με εγκεφαλική παράλυση.

Η Εταιρεία Προστασίας Σπαστικών/Πόρτα Ανοιχτή έχει τιμηθεί δύο φορές από την Ακαδημία Αθηνών για το «πολύπλευρο κοινωνικό και προνοιακό της έργο», καθώς και από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας με το Χρυσό Σταυρό του Τάγματος της Ευποιίας.

Είναι Οργανωτικό Μέλος για την Ελλάδα της Παγκόσμιας Οργάνωσης Εγκεφαλικής Παράλυσης (ICPS) και μέλος του European Association of Service Providers for Persons with Disabilities (EASPD), της Ένωσης «Μαζί για το Παιδί» και του «Δικτύου».

Διεύθυνση: Μ. Γερουλάνου 117, 164 52, Αργυρούπολη

Τηλ.: 210 9622290 / e-mail: [email protected] / eps-ath.gr