Οι «Δόλοπες» ξεκινούν τη νέα χρονιά με εγγραφές και δοκιμαστικά μαθήματα όλο τον Σεπτέμβριο. Τα τμήματα ξεκινούν επίσημα τον Οκτώβριο.

Τμήματα για παιδιά και ενήλικες

Ενήλικοι – Νεανικό – Θεματικό: Γιώργος Κόνιαρης, Φίλιππος Κασώτης

Νηπιακό – Παιδικό – Εφηβικό: Βάνα Στίκα

Χοροί Πόντου: Κωνσταντίνος Παυλίδης

Χορωδία: Κωνσταντίνα Πάτση

Με γνώση, αγάπη και σεβασμό στην παράδοση, χορεύουμε, τραγουδάμε, μαθαίνουμε και –κυρίως– γινόμαστε παρέα.

Νέο θεματικό τμήμα

Από φέτος ξεκινά ένα νέο θεματικό τμήμα, αφιερωμένο κάθε τρίμηνο στους χορούς μιας διαφορετικής περιοχής της Ελλάδας.

Και πέρα από τα μαθήματα…

Γλέντια με ζωντανή μουσική – Σεμινάρια – Λαογραφικές εκδρομές – Παραστάσεις στη διεύθυνση Χαλκιδικής 39, Μεταμόρφωση (απέναντι από τον λόφο Νέμεσις, σε δύο άνετες και καλαίσθητες αίθουσες)

Εγγραφές & πληροφορίες τον Σεπτέμβριο

Δευτέρα – Τετάρτη – Παρασκευή | 19:00–21:00 στην αίθουσα ή στα τηλέφωνα του Συλλόγου.