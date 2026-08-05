Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση διάσωσης ενός 51χρονου αλλοδαπού πεζοπόρου στο φαράγγι του Βίκου, στα Ιωάννινα, έπειτα από σοβαρό τραυματισμό που υπέστη κατά τη διάρκεια της πεζοπορίας του.

Σύμφωνα με πληροφορίες του epiruspost, ο 51χρονος τραυματίστηκε σοβαρά στο πόδι κοντά στη θέση «Κλήμα», με αποτέλεσμα να αδυνατεί να συνεχίσει τη διαδρομή ή να κινηθεί χωρίς βοήθεια.

Αμέσως μετά την ειδοποίηση των αρχών, κινητοποιήθηκε δύναμη της 5ης ΕΜΑΚ Ιωαννίνων, η οποία κατευθύνεται στο σημείο προκειμένου να προσεγγίσει τον τραυματία, να του παράσχει τις πρώτες βοήθειες και να τον μεταφέρει με φορείο σε προσβάσιμο σημείο.

Από εκεί θα παραληφθεί από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, ώστε να διακομιστεί σε νοσοκομείο για την παροχή της απαραίτητης ιατρικής φροντίδας.