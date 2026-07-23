Με πολιτική διάθεση είπε τη σημερινή του «καλημέρα» ο Αρκάς, σχολιάζοντας με τον δικό του σατιρικό τρόπο την επικαιρότητα.

«Ένας έξυπνος πολιτικός λέει πάντα αυτά που θέλει να ακούσει ο λαός… Ένας έξυπνος λαός δεν ψηφίζει ποτέ έναν τέτοιο πολιτικό», αναφέρεται στο σκίτσο, με τον Αρκά να σχολιάζει με αιχμηρή διάθεση τη σχέση πολιτικών και ψηφοφόρων.

Ο σκιτσογράφος επιχειρεί να προβληματίσει το κοινό, αναδεικνύοντας τη διπλή διάσταση της πολιτικής ευθύνης. Από τη μία, αφήνει να εννοηθεί ότι υπάρχουν πολιτικοί που επιλέγουν να κολακεύουν ή να παραπλανούν τους πολίτες, λέγοντας όσα εκείνοι θέλουν να ακούσουν. Από την άλλη, υπενθυμίζει ότι την τελική ευθύνη φέρουν και οι ίδιοι οι ψηφοφόροι, οι οποίοι με την ψήφο τους επιλέγουν ποιοι θα τους εκπροσωπήσουν, ακόμη και όταν αποδεικνύεται ότι εξαπατήθηκαν από προεκλογικές υποσχέσεις.