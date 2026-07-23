Ακόμη ένας ανήλικος εξαφανίστηκε την Τετάρτη 22/07 αυτήν την φορά από την περιοχή της Κυψέλης με το Χαμόγελο του Παιδιού να εκδίδει missing alert, καθώς ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι που θέτουν την ζωή του σε κίνδυνο.

Πρόκειται για τον 14χρονο Γιώργο Φ. που έχει ύψος 1.76 μ, έχει βάρος 65 κιλά, έχει μαύρα μαλλιά και καστανά μάτια. Φορούσε μία γκρι βερμούδα, ένα πορτοκαλί κοντομάνικο μπλουζάκι και μαύρες σαγιονάρες. Κρατούσε ένα μικρό μαύρο σακίδιο

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού», όλο το 24ωρο, στην «Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000» καθώς και σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας.