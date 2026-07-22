Παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα πραγματοποιήθηκε πριν λίγες μέρες η παρουσίαση της δίγλωσσης έκδοσης του βιβλίου «Λόρδος Βύρων, Βρετανικός Φιλελληνισμός» της Εταιρείας για τον Ελληνισμό και Φιλελληνισμό στο Μουσείο Φιλελληνισμού.

Ο Πρόεδρος της Εταιρείας για τον Ελληνισμό και τον Φιλελληνισμό Κωνσταντίνος Βελέντζας παρουσίασε την έκδοση αναφερόμενος στην ιστορική έρευνα που πραγματοποιεί η Εταιρεία για τον Ελληνισμό και Φιλελληνισμό (ΕΕΦ) προκειμένου να μελετηθεί ευρύτερα το κίνημα του Φιλελληνισμού.

Η «ΕΕΦ» και το Μουσείο Φιλελληνισμού τεκμηριώνουν και παρουσιάζουν την εξέλιξη αυτού του μοναδικού διεθνώς φαινομένου αλληλεγγύης με τη θεσμοθέτηση του Διεθνούς Βραβείου Φιλελληνισμού «Lord Byron» και την ανέγερση Μνημείου Φιλελλήνων στην Αθήνα, το Μεσολόγγι και την Ιτέα.

Στην ομιλία του ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας σχετικά με την συλλεκτική αυτή έκδοση ανέφερε μεταξύ άλλων «Είναι μία πολύ ενδιαφέρουσα και ευχάριστη συγκυρία σήμερα να μιλάμε γι’ αυτή την λαμπρή έκδοση που αφορά στον Αγγλικό Φιλελληνισμό και στον Λόρδο Βύρωνα, εδώ στο Μουσείο του Φιλελληνισμού, όπου μέσα σε τέσσερις ορόφους 4.500 αντικείμενα μάς θυμίζουν αυτή την περίφημη ιστορία.

Όμως, ο Φιλελληνισμός δεν είναι μόνον ιστορία πακτωμένη στο παρελθόν, είναι ιστορία εν εξελίξει. Και αυτόν τον Φιλελληνισμό σήμερα, χάρη σε αυτό το περίφημο Μουσείο, χάρη σε αυτή την σπουδαία έκδοση, θα τον γνωρίσουμε πολύ καλύτερα και πολύ βαθύτερα.»

Ο Πρέσβης του Ηνωμένου Βασιλείου χαιρετίζοντας με την σειρά του, την ιστορική αυτή έκδοση τόνισε πως «το βιβλίο “Λόρδος Βύρων, Βρετανικός Φιλελληνισμός” μας θυμίζει και δίνει υλική υπόσταση σε σκέψεις, λόγια και δράσεις πολλών ανθρώπων, από διαφορετικές χώρες και με διαφορετικές ιδιότητες, με ένα κοινό χαρακτηριστικό.

Την αγάπη τους για την Ελλάδα, τον σεβασμό τους για το Φιλελληνικό κίνημα και τον θαυμασμό τους για τον Βύρωνα. Είμαι βέβαιος ότι η εξαιρετική αυτή έκδοση, καρπός του μόχθου των ανθρώπων της Εταιρείας για τον Ελληνισμό και τον Φιλελληνισμό και ιδιαίτερα του Προέδρου της Κωνσταντίνου Βελέντζα θα έχει την πορεία και την επιρροή που της αξίζουν.»

Μετά το πέρας της παρουσίασης του βιβλίου ακολούθησε ξενάγηση στους τέσσερις ορόφους του Μουσείου Φιλελληνισμού, στους οποίους διαφυλάσσονται σπάνια έργα ζωγραφικής και γλυπτικής, ιστορικά τεκμήρια, πρωτότυπος οπλισμός και προσωπικά αντικείμενα Φιλελλήνων, καθώς και πλήθος σπάνιων κειμηλίων.