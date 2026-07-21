Συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Τρίτης (21/7) στην Πυροσβεστική Υπηρεσία, έπειτα από φωτιά που εκδηλώθηκε σε εγκαταλελειμμένο κτήριο επί της λεωφόρου Κύμης, κοντά στο Ολυμπιακό Χωριό.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις, προκειμένου να περιορίσουν τη φωτιά και να αποτρέψουν την επέκτασή της σε παρακείμενα κτήρια ή άλλους χώρους.

Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς επιχειρούν 10 πυροσβέστες με τέσσερα πυροσβεστικά οχήματα, ενώ οι δυνάμεις παραμένουν σε επιφυλακή μέχρι να τεθεί η φωτιά υπό πλήρη έλεγχο.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για εγκλωβισμένα άτομα ή τραυματισμούς, ενώ τα αίτια εκδήλωσης της πυρκαγιάς παραμένουν άγνωστα και αναμένεται να διερευνηθούν μετά την ολοκλήρωση της επιχείρησης κατάσβεσης.