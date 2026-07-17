Ιδιαιτέρως κρίσιμες είναι ώρες που περνούν για έναν 48χρονο νοσοκομειακό υπάλληλο από τον Βόλο. Ο άνδρας δίνει μάχη για τη ζωή του μετά από πτώση από δέντρο καθώς έκανε και αγροτικές δουλειές να ενισχύσει το εισόδημά του.

Το σοβαρό ατύχημα σημειώθηκε στη Μακρινίτσα. Κάτω από συνθήκες που δεν έχουν γίνει ακόμη γνωστές. Ο 48χρονος έπεσε από δέντρο από μεγάλο ύψος, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί βαρύτατα στο κεφάλι.

Η μεταφορά του στο Νοσοκομείο Βόλου έγινε άμεσα και εκεί εκτυλίχθηκαν σκηνές που συγκλόνισαν ακόμη και έμπειρους επαγγελματίες υγείας.

Οι συνάδελφοί του ήταν εκείνοι που τον παρέλαβαν στα Επείγοντα και χρειάστηκαν λίγα μόνο δευτερόλεπτα για να αντιληφθούν ότι ο βαριά τραυματισμένος άνδρας ήταν ο άνθρωπος με τον οποίο εργάζονται δίπλα-δίπλα καθημερινά.

Οι γιατροί, όπως μεταδίδει η εφημερίδα Ταχυδρόμος κινητοποιήθηκαν αμέσως.

Οι εξετάσεις έδειξαν ότι ο 48χρονος έφερε πολύ σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και κατάγματα στο κεφάλι. Χωρίς να χαθεί πολύτιμος χρόνος οδηγήθηκε στο χειρουργείο, όπου υποβλήθηκε σε πολύωρη έκτακτη επέμβαση, ενώ αμέσως μετά κρίθηκε αναγκαία η διασωλήνωσή του και η μεταφορά του στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας.

Οι θεράποντες ιατροί παρακολουθούν συνεχώς την πορεία της υγείας του, ενώ οι συνάδελφοί του περιμένουν να ενημερωθούν ότι η κατάσταση θα σταθεροποιηθεί και δηλώνουν βέβαιοι πως θα καταφέρει να ανακάμψει σύντομα.