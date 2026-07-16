«Με την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας αναδεικνύεται η πραγματική διάσταση και η πλήρης αλήθεια για τον ΟΠΕΚΕΠΕ», τόνισε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, στη συνεδρίαση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Οικονομικής Πολιτικής (ΚΥΣΟΙΠ), μετά τις εξελίξεις στην υπόθεση που έγιναν γνωστές σήμερα.

Όπως επεσήμανε ο πρωθυπουργός, «13 υπουργοί και βουλευτές της ΝΔ βρέθηκαν στο στόχαστρο, οι 9 αποδεικνύονται απολύτως αθώοι και 4 ακόμα στελέχη μας θα εξεταστούν περαιτέρω για απλά πλημμελήματα.

Σε τρεις υπουργούς ζήτησα να παραιτηθούν για λόγους ευθιξίας. Έντιμοι πολιτικοί που επί εβδομάδες διασύρθηκαν, καθώς κάποιοι μας αποκαλούσαν “κυβέρνηση υποδίκων”.

Σήμερα ποιος θα ζητήσει συγγνώμη για εκείνες τις αθλιότητες; Αφορά και την αντιπολίτευση του τόπου μας που δεν σέβεται το τεκμήριο της αθωότητας αλλά, δυστυχώς, και την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, που φάνηκε να εμπλέκεται στον εσωτερικό κομματικό ανταγωνισμό».

Υπενθυμίζεται ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία άσκησε ποινική δίωξη σε βαθμό πλημμελήματος κατά τεσσάρων εν ενεργεία βουλευτών για την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ. Σε βάρος των Κώστα Σκρέκα, Χρήστου Μπουκώρου και Μαξίμου Σενετάκη ασκήθηκαν διώξεις, κατά περίπτωση, για ηθική αυτουργία σε απιστία, ηθική αυτουργία σε παράνομη διαχείριση ευρωπαϊκών κονδυλίων, ενώ η Κατερίνα Παπακώστα κατηγορείται επιπλέον για ηθική αυτουργία σε ψευδή βεβαίωση και απόπειρα απάτης με υπολογιστή.

Για τους βουλευτές Γιάννη Κεφαλογιάννη, Κώστα Τσιάρα, Νότη Μηταράκη, Δημήτρη Βαρτζόπουλο, Θεόφιλο Λεονταρίδη, Βασίλη Βασιλειάδη και Κώστα Καραμανλή η δικογραφία τέθηκε στο αρχείο, καθώς από την έρευνα δεν προέκυψαν ενδείξεις τέλεσης αξιόποινων πράξεων.

Εντωμεταξύ, μιλώντας στο ΚΥΣΟΙΠ και για τον κοινοτικό προϋπολογισμό, ο Κυριάκος Μητσοτάκης επεσήμανε: «H αρχική πρόταση της Κομισιόν προβλέπει 49,5 δισ. για την Ελλάδα συν τους πόρους του Ταμείου Ανταγωνιστικότητας – πιθανό η διαπραγμάτευση να κλείσει στην Ελληνική Προεδρία, το β΄ εξάμηνο του 2027, κάτι που καθιστά πιο σημαντική την κατάληξη των εκλογών της άνοιξης του 2027. Οι πολίτες θα κληθούν να επιλέξουν και ποια χώρα θα προεδρεύει σε μια συγκυρία εξαιρετικά κρίσιμη και για τις εθνικές προτεραιότητες και για το μέλλον της Ευρώπης συνολικά».

Η δήλωση του Νότη Μηταράκη για τον ΟΠΕΚΕΠΕ

«Η υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ ολοκληρώθηκε, με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία να μην διαπιστώνει καμία παράνομη ή επιλήψιμη ενέργεια από μέρους μου», τονίζεται σε δήλωση του Νότη Μηταράκη.

«Εξαρχής, τήρησα απολύτως θεσμική στάση, με πλήρη εμπιστοσύνη στη Δικαιοσύνη και στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.

Συνεχίζω με την ίδια συνέπεια να είμαι δίπλα στους πολίτες της Χίου.

Ευχαριστώ θερμά τον δικηγόρο μου, Μιχάλη Δημητρακόπουλο, για την καθοριστική συμβολή του», συμπληρώνει ο πρώην υπουργός της Νέας Δημοκρατίας.

Μπουκώρος: Η παραπομπή δεν σημαίνει ενοχή, θα λάμψει η αλήθεια

«Η παραπομπή δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση ενοχή», τονίζει ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Χρήστος Μπουκώρος μετά την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.

Η δήλωσή του έχει ως εξής:

«Σήμερα πληροφορήθηκα ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία με παρέπεμψε ενώπιον της Ελληνικής Δικαιοσύνης. Ποιος παραπέμπεται και ποιος αρχειοθετείται είναι απόλυτη αρμοδιότητα και ευθύνη της Εισαγγελίας. Αυτονόητο επίσης είναι ότι η παραπομπή δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση ενοχή. Βέβαιος για την αθωότητα μου θα προσέλθω στον φυσικό μου Δικαστή όπου θα λάμψει η Αλήθεια. Υπενθυμίζω ότι η εμπλοκή μου αφορά ένα ζευγάρι νέων κτηνοτρόφων, οι οποίοι έχουν ελεγχθεί επανειλημμένως και επιτοπίως και τα συμπεράσματα των ελέγχων και της σχετικής πραγματογνωμοσύνης έχουν αποδείξει ότι πρόκειται για πραγματικούς και νόμιμους αγρότες, κατόχους της προβλεπόμενης έκτασης γης και του προβλεπόμενου αριθμού ζώων.

Με απολύτως καθαρή κι ήσυχη την συνείδησή μου θα προσέλθω, συντομότατα ελπίζω, στο αρμόδιο δικαστήριο, αλλά και στο εκλογικό σώμα της Μαγνησίας. Οι συμπολίτες μου γνωρίζουν πολύ καλά ότι τα 13 σχεδόν χρόνια της πολιτικής μου σταδιοδρομίας η περιουσία μου δεν έχει αυξηθεί ούτε κατά ένα τετραγωνικό εκατοστό! Γνωρίζουν, επίσης, οι συμπολίτες μου ότι διαχρονικά αγωνίζομαι για το καλό του τόπου μου και για όσους αδικούνται. Αυτό θα συνεχίσω να πράττω με την δική τους εντολή.

Άλλωστε στο πλαίσιο αυτών των αγώνων μου, στις 6 Ιουλίου 2021 με τον πλέον επίσημο τρόπο, απεκάλυψα πρώτος το σκάνδαλο των εικονικών και πλαστών μισθωτηρίων του ΟΠΕΚΕΠΕ. Η τότε καταγγελία μου -όπως αποδεικνύεται τώρα- ξεβόλεψε πολλά κυκλώματα τα οποία κατασπάραξαν κοινοτικούς πόρους.

Τέλος, από την αρχή της συγκεκριμένης υπόθεσης έχουν ανακύψει σοβαρά ερωτήματα τα οποία αναγκαστικά θα τεθούν στον δημόσιο διάλογο στον πρέποντα χρόνο.

ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΥΚΩΡΟΣ

ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

ΠΡΩΗΝ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ».