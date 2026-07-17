Η Κιμ Καρντάσιαν αποχαιρέτησε με μια ιδιαίτερα συγκινητική ανάρτηση τη γιαγιά της, Μέρι Τζο «MJ» Σάνον, η οποία έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 91 ετών. Η μητέρα της Κρις Τζένερ και γιαγιά των αδελφών Καρντάσιαν υπήρξε κεντρικό πρόσωπο της οικογένειας, ενώ είχε εμφανιστεί αρκετές φορές στα ριάλιτι «Keeping Up with the Kardashians» και «The Kardashians».

Η Κιμ Καρντάσιαν μίλησε για τη στενή σχέση που τις ένωνε, περιγράφοντας τη γιαγιά της ως την καλύτερή της φίλη, τη γυναίκα που της δίδαξε την αξία της οικογένειας και εκείνη που της έδωσε την πρώτη της δουλειά. Παράλληλα, αναφέρθηκε στα μαθήματα ζωής που πήρε από εκείνη και τα οποία, όπως τόνισε, θα τη συνοδεύουν για πάντα.

Η ανάρτηση της Κιμ Καρντάσιαν

«Γλυκιά μου γιαγιά MJ, καλύτερή μου φίλη, παρέα μου στο κουτσομπολιό, παντοτινή δίδυμή μου… Δίδαξες σε όλους μας πόσο σημαντική είναι η οικογένεια και αυτές είναι αξίες που θα κουβαλάμε μαζί μας για πάντα!

Ήσουν η γυναίκα που μου έδειξε τι σημαίνει να είσαι εργατική και δυναμική επιχειρηματίας. Μου έδωσες την πρώτη μου δουλειά στο κατάστημά σου στο Σαν Ντιέγκο και μου δίδαξες πράγματα για την εργατικότητα, τη δύναμη και την αυτοπεποίθηση, τα οποία έχω μαζί μου από τότε.

Πάντα πίστευες σε εμένα, με υποστήριζες και ήσουν το ασφαλές μου καταφύγιο. Ήσουν πραγματικά η μητριάρχης της οικογένειάς μας και η αγάπη σου είναι πλέον κομμάτι όλων μας.

Ξέρω ότι τώρα αναπαύεσαι. Δώσε μια αγκαλιά από εμένα στον παππού Χάρι, στη θεία Κάρεν και στον μπαμπά μου. Θα είσαι πάντα ένα κομμάτι μου. Σε αγαπώ πάρα, πάρα πολύ και θα μου λείπεις για πάντα. Είσαι η καλύτερη από όλους μας!

Ξέρω ότι τώρα βρίσκεσαι στον παράδεισο και παρακολουθείς όλες τις αναρτήσεις που κάνουμε για εσένα στο Instagram, μέσα από εκείνον τον κρυφό δεύτερο λογαριασμό που χρησιμοποιούσες πάντα».