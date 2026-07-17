Για τη διαδρομή της από τον ΣΥΡΙΖΑ στο Κίνημα Δημοκρατίας, για τη στάση της απέναντι σε ενδεχόμενες μετεκλογικές συνεργασίες, αλλά και για τις εξελίξεις στον χώρο της Κεντροαριστεράς μίλησε το πρωί της Παρασκευής 17/7 η αντιπρόεδρος του Κινήματος Δημοκρατίας και ανεξάρτητη βουλευτής, Μυρτώ Κοροβέση.

Κατά τη διάρκεια συνέντευξής της στο ΕΡΤnews και την εκπομπή «Συνδέσεις» είπε ότι ήταν υποψήφια με τον ΣΥΡΙΖΑ στις διπλές εθνικές εκλογές του 2023, και παρέμεινε στο κόμμα μέχρι το επίμαχο συνέδριο, επιλέγοντας να στηρίξει τον τότε πρόεδρο Στέφανο Κασσελάκη, καθώς – όπως είπε – αυτή ήταν η μόνη δημοκρατική επιλογή που είχε.

Επίσης, σημείωσε ότι παρακολούθησε «με πικρία και θλίψη» τις συνεχείς διασπάσεις στον χώρο της Κεντροαριστεράς, υπογραμμίζοντας ότι η ίδια θεωρεί πως δεν απομακρύνθηκε ποτέ ιδεολογικά από τον συγκεκριμένο πολιτικό χώρο. Απαντώντας σε ερωτήσεις για την ιδεολογική φυσιογνωμία του κόμματος, η αντιπρόεδρος του Κινήματος Δημοκρατίας υποστήριξε ότι οι αρχές, το καταστατικό, η ιδρυτική διακήρυξη και τα στελέχη του τοποθετούν το κόμμα στον ευρύτερο χώρο της Κεντροαριστεράς, παρά τις επικρίσεις που έχουν διατυπωθεί περί «δεξιάς στροφής».

«Όχι» σε συγκυβέρνηση με τη Νέα Δημοκρατία

Ερωτηθείσα αν θα συμμετείχε σε κυβέρνηση συνεργασίας με τη Νέα Δημοκρατία, η κ. Κοροβέση ήταν κατηγορηματική.

«Προσωπικά δεν θα το δεχόμουν και δεν θεωρώ ότι αυτό ζητάει ο κόσμος», ανέφερε, προσθέτοντας ότι το ζητούμενο δεν είναι η συγκυβέρνηση με τη Νέα Δημοκρατία, αλλά η ανασυγκρότηση του χώρου της Κεντροαριστεράς.

Ανοιχτό το ενδεχόμενο συνεργασιών μετά τις εκλογές

Σε ερώτηση για το ενδεχόμενο συνεργασίας με άλλες πολιτικές δυνάμεις, ακόμη και με πρωτοβουλία του Αλέξη Τσίπρα, η κα Κοροβέση απέφυγε να προκαταλάβει τις αποφάσεις του κόμματός της. Όπως είπε, οι σχετικές αποφάσεις θα ληφθούν συλλογικά από τα όργανα και τη βάση του Κινήματος Δημοκρατίας, ενώ επανέλαβε ότι οι συζητήσεις για πιθανές συνεργασίες μπορούν να ανοίξουν μόνο μετά τις εκλογές. Ανάλογη στάση κράτησε και για το ενδεχόμενο συνεργασίας με το ΠΑΣΟΚ, σημειώνοντας ότι η πολιτική αλλαγή δεν μπορεί να προέλθει από ένα μόνο κόμμα, αλλά απαιτεί συνεννόηση και συνεργασίες σε μετεκλογικό επίπεδο.

Για τη συνάντηση Κασσελάκη – Γεωργιάδη

Αναφερόμενη στη συνάντηση του Στέφανου Κασσελάκη με τον Άδωνι Γεωργιάδη σε αγώνα τένις, η κ. Κοροβέση δήλωσε ότι προσωπικά δεν της ήταν ευχάριστη εικόνα, ωστόσο επισήμανε πως ο πολιτικός πολιτισμός και ο διάλογος μεταξύ πολιτικών αντιπάλων είναι αναγκαία στοιχεία της δημοκρατίας.

Παρέμβαση για το πολιτικό σκηνικό

Στη συζήτηση συμμετείχε και ο πολιτικός αναλυτής, Ιάκωβος – Αντώνιος Αρμάος, ο οποίος εκτίμησε ότι υπάρχει έντονη αναντιστοιχία μεταξύ του πολιτικού συστήματος και της κοινωνίας, επισημαίνοντας τον πρωτοφανή αριθμό ανεξάρτητων βουλευτών στη σημερινή Βουλή.

Παράλληλα, υποστήριξε ότι, παρά τις δημοσκοπήσεις που εμφανίζουν σταθερό προβάδισμα της Νέας Δημοκρατίας, οι πολιτικές διεργασίες βρίσκονται ακόμη σε εξέλιξη και δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο σημαντικών ανατροπών μέχρι την επόμενη εκλογική αναμέτρηση, καθώς – όπως ανέφερε – η ελληνική κοινωνία εμφανίζεται πιο ώριμη από το πολιτικό σύστημα και η αυξημένη παρουσία των πολιτικών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ενδέχεται να επηρεάσει ουσιαστικά τη διαμόρφωση του εκλογικού αποτελέσματος.