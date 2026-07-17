Μια αλλαγή που παραπέμπει έντονα στις μεγάλες αθλητικές διοργανώσεις των ΗΠΑ, και κυρίως στο ΝΒΑ, ανακοίνωσε η FIFA ενόψει του τελικού του Παγκοσμίου Κυπέλλου ανάμεσα στην Ισπανία και την Αργεντινή την Κυριακή (19/7, 22:00) στο MetLife Stadium.

Για πρώτη φορά στην ιστορία της διοργάνωσης, οι ποδοσφαιριστές της ομάδας που θα κατακτήσει το Μουντιάλ δεν θα σηκώσουν μόνο το βαρύτιμο τρόπαιο, αλλά θα λάβουν και ένα ξεχωριστό αναμνηστικό έπαθλο.

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση της παγκόσμιας ομοσπονδίας, οι νέοι παγκόσμιοι πρωταθλητές θα παραλάβουν από ένα χρυσό δαχτυλίδι, ειδικά σχεδιασμένο για τη συγκεκριμένη επιτυχία. Στη μία πλευρά του θα απεικονίζεται το τρόπαιο του Μουντιάλ, ενώ η άλλη θα φέρει στοιχεία αφιερωμένα στη νικήτρια εθνική ομάδα.

Η κίνηση αυτή δημιουργεί ένα νέο σύμβολο για τους πρωταθλητές του κόσμου, με τη FIFA να υιοθετεί μια πρακτική που είναι ιδιαίτερα διαδεδομένη σε αμερικανικά πρωταθλήματα, όπου τα δαχτυλίδια αποτελούν μέρος της παράδοσης των πρωταθλητών.

Παράλληλα, θα διατεθούν 1.996 αντίτυπα των δαχτυλιδιών στο κοινό, δίνοντας τη δυνατότητα στους φιλάθλους να αποκτήσουν ένα συλλεκτικό αντικείμενο από τη διοργάνωση.

«Για πρώτη φορά στην ιστορία των διοργανώσεων της FIFA, οι νικητές του τουρνουά θα λάβουν επίσης ειδικά σχεδιασμένα δαχτυλίδια πρωταθλητή, μεταφέροντας έτσι μία από τις πιο αναγνωρίσιμες αμερικανικές αθλητικές παραδόσεις στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο.

Κάθε δαχτυλίδι θα αποτελεί μέρος μιας αυστηρά περιορισμένης έκδοσης μόλις 2.026 αριθμημένων κομματιών, αποτελώντας άμεσο φόρο τιμής στο ίδιο το τουρνουά. Από αυτά, τα 30 θα δοθούν στη νικήτρια ομάδα, ενώ τα 1.996 θα διατεθούν σε φιλάθλους ανά τον κόσμο ως επίσημα αδειοδοτημένα προϊόντα, δίνοντάς τους την ευκαιρία να αποκτήσουν ένα μοναδικό κομμάτι της ιστορίας του Παγκοσμίου Κυπέλλου της FIFA 2026. Στη μία πλευρά του δαχτυλιδιού θα απεικονίζεται με περηφάνια το τρόπαιο του Παγκοσμίου Κυπέλλου της FIFA, ενώ η άλλη πλευρά θα είναι εξατομικευμένη ώστε να αντικατοπτρίζει την ταυτότητα της νικήτριας ομάδας» τονίζεται μεταξύ άλλων στην ανακοίνωση.