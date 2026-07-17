Ο Ουκρανός μεγιστάνας ακινήτων Βαντίμ Eρμολάεφ, ο οποίος αποτέλεσε στόχο βομβιστικής επίθεσης στο Μονακό, κατηγόρησε τη στρατιωτική υπηρεσία πληροφοριών της Ουκρανίας ότι βρίσκεται πίσω από την απόπειρα δολοφονίας του.

Ο πολυεκατομμυριούχος επιχειρηματίας, η σύντροφός του Άννα Νασόμπινα και ο 13χρονος γιος τους τραυματίστηκαν όταν βόμβα, η οποία ήταν γεμάτη με μπουλόνια και μεταλλικά σφαιρίδια, εξερράγη στην είσοδο της πολυκατοικίας Sun Palace στο πριγκιπάτο του Μονακό στις 29 Ιουνίου. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η Νασόμπινα έχασε και τα δύο της πόδια από την έκρηξη.

Οι καταγγελίες κατά της ουκρανικής στρατιωτικής υπηρεσίας πληροφοριών

Σε ανακοίνωση που δόθηκε στη δημοσιότητα μέσω των δικηγόρων του, ο Eρμολάεφ υποστήριξε ότι υπάρχουν στοιχεία που δείχνουν εμπλοκή της Κύριας Διεύθυνσης Πληροφοριών του υπουργείου Άμυνας της Ουκρανίας (Hur) στην επίθεση.

«Με βάση τα ερευνητικά στοιχεία που έχουμε στη διάθεσή μας, δεν έχουμε καμία αμφιβολία ότι εν ενεργεία αξιωματικοί της Κύριας Διεύθυνσης Πληροφοριών του υπουργείου Άμυνας της Ουκρανίας, γνωστής ως Hur, συμμετείχαν άμεσα σε αυτή την απόπειρα δολοφονίας», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ωστόσο, δεν παρουσίασε αποδεικτικά στοιχεία που να τεκμηριώνουν τον ισχυρισμό του. Παράλληλα, υποστήριξε ότι πρώην ή εν ενεργεία ανώτατα στελέχη της Hur γνώριζαν για το σχέδιο δολοφονίας.

Η βασική ύποπτη βρέθηκε νεκρή

Η Ουκρανή Αναστασία Μπερεζόβσκα είχε ταυτοποιηθεί από την Interpol ως η βασική ύποπτη για την αποστολή του παγιδευμένου δέματος με τη βόμβα. Η 39χρονη είχε χαρακτηριστεί από τη διεθνή αστυνομική υπηρεσία ως «οπλισμένη και επικίνδυνη».

Η Μπερεζόβσκα εντοπίστηκε νεκρή κοντά στο Κίεβο στις 6 Ιουλίου, ενώ οι ερευνητές ανακοίνωσαν ότι είχε πυροβοληθεί.

Για τη δολοφονία της κατηγορείται ο Βλαντισλάβ Ρέουτ, εν ενεργεία αξιωματικός της Hur, ο οποίος εμφανίστηκε ενώπιον δικαστηρίου την περασμένη εβδομάδα μαζί με τον συγκατηγορούμενό του Βιτάλι Ζίκοβιτς. Ο τελευταίος εργαζόταν μέχρι πρόσφατα στην ουκρανική υπηρεσία ασφαλείας SBU.

Και οι δύο άνδρες αρνούνται τις κατηγορίες. Αν και ο Ρέουτ αρχικά παραδέχθηκε ότι σκότωσε την Μπερεζόβσκα, στη συνέχεια ανακάλεσε την ομολογία του και απέδωσε την ευθύνη στον Ζίκοβιτς, του οποίου ο δικηγόρος απέρριψε τον ισχυρισμό.

Πιθανές πιέσεις προς τον Ζελένσκι

Μετά τις εξελίξεις, ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι εκτιμάται ότι θα δεχθεί ερωτήματα από δυτικούς συμμάχους σχετικά με την καταγγελλόμενη εμπλοκή εν ενεργεία αξιωματικού της Hur στη δολοφονία της βασικής υπόπτου για τη βομβιστική επίθεση στο Μονακό.

Ο Eρμολάεφ, ο οποίος δραστηριοποιείται στον τομέα των ακινήτων, είχε καταταγεί από το περιοδικό Forbes το 2020 στην 39η θέση των πλουσιότερων Ουκρανών, με περιουσία που υπολογιζόταν στα 230 εκατομμύρια δολάρια.

Από το 2023 βρίσκεται υπό κυρώσεις από το Κίεβο λόγω επιχειρηματικών συμφερόντων που σχετίζονται με το κρασί και τα αλκοολούχα ποτά στην υπό ρωσική κατοχή Κριμαία.

«Δεν ήταν προειδοποίηση, αλλά απόπειρα να σκοτώσουν την οικογένειά μου»

Ο επιχειρηματίας περιέγραψε την κατάσταση της συντρόφου του ως ιδιαίτερα σοβαρή, λέγοντας ότι υπέστη «καταστροφικά και μη αναστρέψιμα τραύματα», ενώ ο 13χρονος γιος τους υπέστη εγκαύματα, κατάγματα και άλλα σοβαρά τραύματα.

Ο ίδιος δήλωσε ότι εξακολουθεί να νοσηλεύεται σε μονάδα εντατικής θεραπείας και μόλις τώρα ξεκινά τη μακρά διαδικασία της αποκατάστασής του, όπως αναφέρει η Daily Mail.

«Δεν ήταν μια προειδοποίηση. Ήταν μια απόπειρα να σκοτώσουν όχι μόνο εμένα, αλλά και την οικογένειά μου», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η έκρηξη ήταν τόσο ισχυρή ώστε διέλυσε τα μεταλλικά κιγκλιδώματα και κατέστρεψε τα πέτρινα σκαλοπάτια έξω από την κατοικία τους.

Από την πλευρά της Hur, ο εκπρόσωπος της υπηρεσίας Αντρίι Γιούσοφ απέρριψε τις κατηγορίες του Eρμολάεφ, χαρακτηρίζοντάς τες «υποκειμενικές πολιτικές δηλώσεις» που, όπως υποστήριξε, ενδέχεται να βλάψουν την έρευνα για τη βομβιστική επίθεση.