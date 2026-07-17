Ένα ασυνήθιστο διπλωματικό παρασκήνιο βρίσκεται σε εξέλιξη γύρω από μια πιθανή συνάντηση του Ντόναλντ Τραμπ με τον Μπενιαμίν Νετανιάχου στον Λευκό Οίκο, καθώς, παρά τις σχετικές πληροφορίες που κυκλοφόρησαν στο Ισραήλ, κανένα ραντεβού δεν έχει ενταχθεί επίσημα στο πρόγραμμα του Αμερικανού προέδρου.

Αξιωματούχοι του Λευκού Οίκου φέρονται, μάλιστα, να αιφνιδιάστηκαν όταν διάβασαν σε ισραηλινά μέσα ενημέρωσης ότι ο Νετανιάχου επρόκειτο να συναντήσει τον Τραμπ τη Δευτέρα. Σύμφωνα με το Axios, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός επιδιώκει εδώ και περισσότερες από δύο εβδομάδες να εξασφαλίσει μια νέα επίσκεψη στην Ουάσινγκτον, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει λάβει θετική απάντηση.

Η καθυστέρηση προκαλεί εντύπωση, καθώς ο Νετανιάχου έχει επισκεφθεί έξι φορές το Οβάλ Γραφείο από την επιστροφή του Τραμπ στην προεδρία των ΗΠΑ. Οι προηγούμενες συναντήσεις των δύο ηγετών είχαν οργανωθεί μέσα σε λίγες ημέρες ή ακόμη και ώρες, γεγονός που καθιστά τη σημερινή κατάσταση ακόμη πιο ασυνήθιστη.

Η επίσκεψη που σχεδιαζόταν αλλά δεν επιβεβαιώθηκε ποτέ

Στις αρχές Ιουλίου ο Ντόναλντ Τραμπ είχε δηλώσει ότι ο Νετανιάχου επικοινώνησε μαζί του για να τον συγχαρεί για την 250ή επέτειο της Διακήρυξης της Ανεξαρτησίας των ΗΠΑ και του ζήτησε να τον επισκεφθεί στον Λευκό Οίκο.

Ο Αμερικανός πρόεδρος είχε αφήσει τότε ανοιχτό το ενδεχόμενο η συνάντηση να πραγματοποιηθεί μετά την επιστροφή του από τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Ωστόσο, οι ημέρες πέρασαν χωρίς να οριστικοποιηθεί το ραντεβού.

Μετά τον θάνατο του πρώην γερουσιαστή Λίντσεϊ Γκράχαμ, το γραφείο του Ισραηλινού πρωθυπουργού ενημέρωσε ότι ο Νετανιάχου επιθυμούσε να παραστεί στην κηδεία. Συνεργάτες του άφηναν να εννοηθεί ότι θα ταξίδευε στις ΗΠΑ και θα συναντούσε τον Τραμπ, ενώ είχαν αρχίσει οι προετοιμασίες για τη μετάβασή του στην Ουάσινγκτον.

Η ισραηλινή Πολεμική Αεροπορία είχε ειδοποιηθεί να προετοιμάσει το κυβερνητικό αεροσκάφος, ενώ ομάδα ασφαλείας και πρωτοκόλλου είχε ήδη σταλεί στην αμερικανική πρωτεύουσα. Η επίσκεψη ακυρώθηκε, επισήμως λόγω της αναβολής της νεκρώσιμης τελετής του Γκράχαμ.

Δύο αξιωματούχοι του Λευκού Οίκου υποστήριξαν, ωστόσο, ότι η συνάντηση δεν είχε επιβεβαιωθεί ποτέ. Όπως ανέφερε ένας από αυτούς, η αίσθηση στην αμερικανική πλευρά ήταν ότι ο Νετανιάχου προσπαθούσε ουσιαστικά να δημιουργήσει την εντύπωση πως το ραντεβού ήταν δεδομένο.

Η ενόχληση του Τραμπ για τα F-35 στην Τουρκία

Το παρασκήνιο της πιθανής συνάντησης εξελίσσεται ενώ οι σχέσεις των δύο ηγετών εμφανίζουν νέες εντάσεις.

Λίγο πριν από την αναχώρηση του Τραμπ για την Άγκυρα, ο Νετανιάχου εμφανίστηκε στο Fox News και εξέφρασε δημοσίως την αντίθεσή του στο ενδεχόμενο πώλησης αμερικανικών μαχητικών F-35 στην Τουρκία.

Σύμφωνα με Αμερικανούς αξιωματούχους, η παρέμβαση προκάλεσε την έντονη ενόχληση του Τραμπ, ο οποίος φέρεται να θεωρεί ότι ο Ισραηλινός πρωθυπουργός δεν είχε δικαίωμα να τοποθετηθεί δημοσίως για μια τέτοια απόφαση της αμερικανικής κυβέρνησης.

Παρά την ένταση, αξιωματούχοι του Λευκού Οίκου δεν αποκλείουν να πραγματοποιηθεί κάποια συνάντηση των δύο ηγετών όταν ο Νετανιάχου μεταβεί στις ΗΠΑ για τις εκδηλώσεις στη μνήμη του Γκράχαμ.

Ισραηλινοί αξιωματούχοι εκτιμούν, επίσης, ότι η ακύρωση του ταξιδιού μπορεί να συνδέεται με τις εξελίξεις γύρω από το Ιράν. Ο Νετανιάχου ενδέχεται να προτιμά να βρίσκεται στο Ισραήλ σε περίπτωση νέας κλιμάκωσης των αμερικανικών επιθέσεων και ιρανικών αντιποίνων. Οι πολεμικές επιχειρήσεις και οι διπλωματικές προσπάθειες γύρω από την Τεχεράνη παραμένουν σε ιδιαίτερα κρίσιμη φάση.

Η φθορά του Νετανιάχου στην Ουάσινγκτον

Το επεισόδιο θεωρείται ενδεικτικό της ολοένα και πιο δύσκολης θέσης του Νετανιάχου στην Ουάσινγκτον. Η δυσαρέσκεια απέναντί του δεν περιορίζεται πλέον στους Δημοκρατικούς, αλλά φαίνεται να επεκτείνεται σε πρόσωπα του στενού περιβάλλοντος του Τραμπ και σε τμήματα της βάσης του κινήματος MAGA.

Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς, κατηγόρησε δημοσίως ορισμένα μέλη της ισραηλινής κυβέρνησης ότι επιχείρησαν να επηρεάσουν την αμερικανική κοινή γνώμη και να υπονομεύσουν τις προσπάθειες της Ουάσινγκτον για συμφωνία με το Ιράν, προκειμένου να συνεχιστεί η πολεμική σύγκρουση.

Την ίδια ώρα, 103 Δημοκρατικοί βουλευτές τάχθηκαν υπέρ της περικοπής αμερικανικής βοήθειας ύψους 3 δισ. δολαρίων προς το Ισραήλ. Η ψηφοφορία ερμηνεύτηκε από πολιτικούς παρατηρητές ως ένας τρόπος έκφρασης της αντίθεσης πολλών Δημοκρατικών απέναντι στον Νετανιάχου και στην κυβέρνησή του.

Η αβεβαιότητα γύρω από τη συνάντηση δεν αφορά, επομένως, μόνο ένα διπλωματικό ραντεβού. Αποτελεί ακόμη μία ένδειξη ότι, παρά τη στενή στρατηγική σχέση ΗΠΑ και Ισραήλ, η προσωπική και πολιτική θέση του Νετανιάχου στην αμερικανική πρωτεύουσα γίνεται ολοένα πιο επισφαλής.