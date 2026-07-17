Το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Fars κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ένα βίντεο με τον αγγλικό τίτλο «Where to kill Trump?», «Πού μπορείτε να σκοτώσετε τον Τραμπ;»

Το βίντεο αναρτήθηκε, μεταξύ άλλων, στο κανάλι του Fars στο Telegram. To εν λόγω πρακτορείο θεωρείται ότι πρόσκειται στους ισχυρούς ιρανούς Φρουρούς της Επανάστασης. Μια εκδοχή του βίντεο, που είχε αναρτηθεί στο Χ, την πλατφόρμα ιδιοκτησίας του Έλον Μασκ, έχει έκτοτε διαγραφεί.

Στο βίντεο φέρεται ότι εικονίζεται η διαδρομή που ακολουθεί η αυτοκινητοπομπή του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ για να φθάσει στην κατοικία του στο Μαρ-α-Λάγκο της Φλόριντα και εντοπίζεται μια γέφυρα ως εν δυνάμει ευάλωτο σημείο.

Εντούτοις η διαδρομή που απεικονίζεται δεν αντιστοιχεί στους χάρτες της περιοχής που είναι δημόσια διαθέσιμοι.

Είναι επίσης γνωστό ότι η διαδρομή που ακολουθεί ο Τραμπ στη Φλόριντα άλλαξε τον Ιανουάριο 2026 αφού ένα ύποπτο αντικείμενο βρέθηκε σε αεροδρόμιο.

Το εν λόγω βίντεο δημοσιοποιήθηκε εν μέσω εκκλήσεων από την ιρανική ηγεσία για αντίποινα για το φόνο του ανώτατου ηγέτη αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ. Ο Χαμενεΐ σκοτώθηκε στις 28 Φεβρουαρίου σε ισραηλινή αεροπορική επιδρομή εναντίον της επίσημης κατοικίας του.

Μιλώντας την περασμένη εβδομάδα στη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, ο Τραμπ δήλωσε ότι το Ιράν τον έχει στοχοθετήσει. «Είμαι πρώτος στη λίστα δολοφονιών του Ιράν» είχε δηλώσει.